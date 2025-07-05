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Пашинян вновь призвал к смене конституции Армении - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Пашинян вновь призвал к смене конституции Армении
Пашинян вновь призвал к смене конституции Армении - 05.07.2025, ПРАЙМ
Пашинян вновь призвал к смене конституции Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил, что стране нужна новая конституция, за которую проголосуют граждане. | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T15:42+0300
2025-07-05T15:42+0300
политика
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 5 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил, что стране нужна новая конституция, за которую проголосуют граждане. "Республике Армения нужна новая конституция, утвержденная голосованием народа, чтобы народ считал конституцию своей, родной, тем правилом жизни в своем отечестве-государстве, которое он сам создал", - заявил Пашинян в ходе торжественного мероприятия, посвященного 30-летию принятия основного закона. Конституция Армении была принята 5 июля 1995 года. Она менялась дважды - в 2005 и 2015 годах. В результате реформ 2015 года страна перешла от полупрезидентской к парламентской форме правления. В январе 2024 года Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция, "которая обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях". Позднее он уточнил, что положения Декларации о независимости, лежащей в основе армянской конституции, грозят стране войной. Азербайджан также настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию, мотивируя это тем, что в ней содержатся прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, мир между Баку и Ереваном может быть достигнут в случае внесения изменений в конституцию Армении. В преамбуле действующей конституции Армении говорится, что в ее основе лежит Декларация о независимости, которая была принята 23 августа 1990 года, в том числе "основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Там же указывается, что "Республика Армения выступает за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении". Тридцатого сентября 2024 года КС Армении усмотрел в некоторых положениях Декларации о независимости 1990 года угрозу "конституционного дуализма", что, по мнению судей, превратит документ "в родителя, пожирающего своего ребенка". А несколькими днями ранее КС признал соответствующим конституции республики положение о деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном. Оппозиция считает декларацию основополагающим документом государства.
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никол пашинян
Политика, Никол Пашинян
15:42 05.07.2025
 
Пашинян вновь призвал к смене конституции Армении

Пашинян: Республике Армения нужна новая конституция

© РИА Новости . Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
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ЕРЕВАН, 5 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил, что стране нужна новая конституция, за которую проголосуют граждане.
"Республике Армения нужна новая конституция, утвержденная голосованием народа, чтобы народ считал конституцию своей, родной, тем правилом жизни в своем отечестве-государстве, которое он сам создал", - заявил Пашинян в ходе торжественного мероприятия, посвященного 30-летию принятия основного закона.
Конституция Армении была принята 5 июля 1995 года. Она менялась дважды - в 2005 и 2015 годах. В результате реформ 2015 года страна перешла от полупрезидентской к парламентской форме правления.
В январе 2024 года Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция, "которая обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях". Позднее он уточнил, что положения Декларации о независимости, лежащей в основе армянской конституции, грозят стране войной. Азербайджан также настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию, мотивируя это тем, что в ней содержатся прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, мир между Баку и Ереваном может быть достигнут в случае внесения изменений в конституцию Армении.
В преамбуле действующей конституции Армении говорится, что в ее основе лежит Декларация о независимости, которая была принята 23 августа 1990 года, в том числе "основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Там же указывается, что "Республика Армения выступает за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении".
Тридцатого сентября 2024 года КС Армении усмотрел в некоторых положениях Декларации о независимости 1990 года угрозу "конституционного дуализма", что, по мнению судей, превратит документ "в родителя, пожирающего своего ребенка". А несколькими днями ранее КС признал соответствующим конституции республики положение о деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном. Оппозиция считает декларацию основополагающим документом государства.
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