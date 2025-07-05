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В МИД РФ рассказали о диалоге России и США по вопросам "раздражителей" - 05.07.2025, ПРАЙМ
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В МИД РФ рассказали о диалоге России и США по вопросам "раздражителей"
В МИД РФ рассказали о диалоге России и США по вопросам "раздражителей" - 05.07.2025, ПРАЙМ
В МИД РФ рассказали о диалоге России и США по вопросам "раздражителей"
Даты новых консультаций России и США по "раздражителям" еще нет, но диалог по линии посольств ведется, в том числе по поводу самих "раздражителей" в... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T23:38+0300
2025-07-05T23:39+0300
политика
мид рф
россия
сша
диалог
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Даты новых консультаций России и США по "раздражителям" еще нет, но диалог по линии посольств ведется, в том числе по поводу самих "раздражителей" в двусторонних отношениях, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Поэтому пока даты нет на сегодняшний момент новых консультаций. Но при этом я могу сказать, что идет диалог по линии посольства России в Вашингтоне - госдепартамент. Ну и контакты поддерживаются здесь, в Москве также. В том числе и по вопросам так называемых раздражителей и их снятия", - сказала Захарова в интервью программе "Большой вопрос". Она уточнила, что искомые результаты в тех встречах, что уже состоялись, были не достигнуты полностью, поскольку за период правления предыдущей администрации было много что разрушено.
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мид рф, россия, сша, диалог
Политика, МИД РФ, РОССИЯ, США, диалог
23:38 05.07.2025 (обновлено: 23:39 05.07.2025)
 
В МИД РФ рассказали о диалоге России и США по вопросам "раздражителей"

МИД РФ: Россия и США ведут диалог, в том числе по вопросам "раздражителей"

© РИА Новости . Дмитрий Астаховне брать Флаги России и США
не брать Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Даты новых консультаций России и США по "раздражителям" еще нет, но диалог по линии посольств ведется, в том числе по поводу самих "раздражителей" в двусторонних отношениях, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Поэтому пока даты нет на сегодняшний момент новых консультаций. Но при этом я могу сказать, что идет диалог по линии посольства России в Вашингтоне - госдепартамент. Ну и контакты поддерживаются здесь, в Москве также. В том числе и по вопросам так называемых раздражителей и их снятия", - сказала Захарова в интервью программе "Большой вопрос".
Она уточнила, что искомые результаты в тех встречах, что уже состоялись, были не достигнуты полностью, поскольку за период правления предыдущей администрации было много что разрушено.
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