https://1prime.ru/20250705/peregovory-859209406.html
В МИД РФ рассказали о диалоге России и США по вопросам "раздражителей"
В МИД РФ рассказали о диалоге России и США по вопросам "раздражителей" - 05.07.2025, ПРАЙМ
В МИД РФ рассказали о диалоге России и США по вопросам "раздражителей"
Даты новых консультаций России и США по "раздражителям" еще нет, но диалог по линии посольств ведется, в том числе по поводу самих "раздражителей" в... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T23:38+0300
2025-07-05T23:38+0300
2025-07-05T23:39+0300
политика
мид рф
россия
сша
диалог
https://cdnn.1prime.ru/img/82091/62/820916269_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_9e8a2db4d74fd248c37db920a5b965b0.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Даты новых консультаций России и США по "раздражителям" еще нет, но диалог по линии посольств ведется, в том числе по поводу самих "раздражителей" в двусторонних отношениях, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Поэтому пока даты нет на сегодняшний момент новых консультаций. Но при этом я могу сказать, что идет диалог по линии посольства России в Вашингтоне - госдепартамент. Ну и контакты поддерживаются здесь, в Москве также. В том числе и по вопросам так называемых раздражителей и их снятия", - сказала Захарова в интервью программе "Большой вопрос". Она уточнила, что искомые результаты в тех встречах, что уже состоялись, были не достигнуты полностью, поскольку за период правления предыдущей администрации было много что разрушено.
https://1prime.ru/20250703/trade-859159093.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82091/62/820916269_44:0:315:203_1920x0_80_0_0_04fe13f164b49b2fc59847e72d023554.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мид рф, россия, сша, диалог
Политика, МИД РФ, РОССИЯ, США, диалог
В МИД РФ рассказали о диалоге России и США по вопросам "раздражителей"
МИД РФ: Россия и США ведут диалог, в том числе по вопросам "раздражителей"
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Даты новых консультаций России и США по "раздражителям" еще нет, но диалог по линии посольств ведется, в том числе по поводу самих "раздражителей" в двусторонних отношениях, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Поэтому пока даты нет на сегодняшний момент новых консультаций. Но при этом я могу сказать, что идет диалог по линии посольства России в Вашингтоне - госдепартамент. Ну и контакты поддерживаются здесь, в Москве также. В том числе и по вопросам так называемых раздражителей и их снятия", - сказала Захарова в интервью программе "Большой вопрос".
Она уточнила, что искомые результаты в тех встречах, что уже состоялись, были не достигнуты полностью, поскольку за период правления предыдущей администрации было много что разрушено.
Товарооборот между Россией и США при Трампе продолжает расти