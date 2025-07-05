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В МИД РФ рассказали о диалоге России и США по вопросам "раздражителей"

В МИД РФ рассказали о диалоге России и США по вопросам "раздражителей" - 05.07.2025, ПРАЙМ

В МИД РФ рассказали о диалоге России и США по вопросам "раздражителей"

Даты новых консультаций России и США по "раздражителям" еще нет, но диалог по линии посольств ведется, в том числе по поводу самих "раздражителей" в... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T23:38+0300

2025-07-05T23:38+0300

2025-07-05T23:39+0300

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Даты новых консультаций России и США по "раздражителям" еще нет, но диалог по линии посольств ведется, в том числе по поводу самих "раздражителей" в двусторонних отношениях, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Поэтому пока даты нет на сегодняшний момент новых консультаций. Но при этом я могу сказать, что идет диалог по линии посольства России в Вашингтоне - госдепартамент. Ну и контакты поддерживаются здесь, в Москве также. В том числе и по вопросам так называемых раздражителей и их снятия", - сказала Захарова в интервью программе "Большой вопрос". Она уточнила, что искомые результаты в тех встречах, что уже состоялись, были не достигнуты полностью, поскольку за период правления предыдущей администрации было много что разрушено.

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мид рф, россия, сша, диалог