https://1prime.ru/20250705/poshliny-859205353.html

Эксперт оценил последствия пошлин Трампа в 500% для США

Эксперт оценил последствия пошлин Трампа в 500% для США - 05.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил последствия пошлин Трампа в 500% для США

Введение пошлин в размере 500% на товары из стран, закупающих нефть у России, предложенное американским сенатором Линдси Грэмом*, может негативно сказаться на... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T17:03+0300

2025-07-05T17:03+0300

2025-07-05T17:03+0300

экономика

сша

дональд трамп

пошлины

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Введение пошлин в размере 500% на товары из стран, закупающих нефть у России, предложенное американским сенатором Линдси Грэмом*, может негативно сказаться на самих США и вызвать в них новый виток инфляционной спирали, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. Ранее Трамп, выступая перед журналистами, признал, что российское руководство справляется с санкциями, и назвал российского лидера Владимира Путина профессионалом. Также американский президент заявил, что Вашингтон может принять новые ограничительные шаги, подчеркнув, что он "жестче с Россией", чем с какой-либо другой страной. "Есть мотивация принятия этого закона (предложенного Грэмом* - ред.): и внешнеполитическая, и внутриполитическая. С одной стороны, давление на Россию, с другой - еще один инструмент тарифной политики Трампа. Но у США тоже есть риски принятия подобного закона, поскольку рынок углеводородов - это глобальный рынок. Исключения, например, Ирана рынок может не почувствовать, но это невозможно в случае России. Такие меры могут вызвать скачок цен на топливо в самих США, а это означает новый виток инфляционной спирали", - сказал собеседник агентства. Эксперт считает, что Трамп способен к "жестким" шагам, но при резком негативном влиянии на отдельные отрасли экономики США происходит "откатывание". Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* внесен в России в список террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20250704/poshliny-859178691.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, пошлины, россия