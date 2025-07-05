https://1prime.ru/20250705/pulkovo-859197176.html
В "Пулково" задержали более 50 рейсов
В "Пулково" задержали более 50 рейсов - 05.07.2025, ПРАЙМ
В "Пулково" задержали более 50 рейсов
Более 50 рейсов задержано в "Пулково" для обеспечения безопасности полетов, сообщается в Telegram-канале аэропорта. | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T05:28+0300
2025-07-05T05:28+0300
2025-07-05T05:28+0300
общество
аэропорт пулково
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Более 50 рейсов задержано в "Пулково" для обеспечения безопасности полетов, сообщается в Telegram-канале аэропорта.
"Для обеспечения безопасности полетов аэропорт "Пулково" с 23.15 (с несколькими открытиями) временно ограничен на прием и выпуск воздушных судов. Авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания. На текущий момент задержано более 50 рейсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в аэропорту обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме. С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта. Как уточнили в аэропорту, на период ожидания предоставляются вода и питание.
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общество , аэропорт пулково
Общество , аэропорт Пулково
В "Пулково" задержали более 50 рейсов
В "Пулково" задержали более 50 рейсов для обеспечения безопасности полетов
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Более 50 рейсов задержано в "Пулково" для обеспечения безопасности полетов, сообщается в Telegram-канале аэропорта.
"Для обеспечения безопасности полетов аэропорт "Пулково" с 23.15 (с несколькими открытиями) временно ограничен на прием и выпуск воздушных судов. Авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания. На текущий момент задержано более 50 рейсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в аэропорту обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме. С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта. Как уточнили в аэропорту, на период ожидания предоставляются вода и питание.