https://1prime.ru/20250705/pulkovo-859197176.html

В "Пулково" задержали более 50 рейсов

В "Пулково" задержали более 50 рейсов - 05.07.2025, ПРАЙМ

В "Пулково" задержали более 50 рейсов

Более 50 рейсов задержано в "Пулково" для обеспечения безопасности полетов, сообщается в Telegram-канале аэропорта. | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T05:28+0300

2025-07-05T05:28+0300

2025-07-05T05:28+0300

общество

аэропорт пулково

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859197176.jpg?1751682489

МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Более 50 рейсов задержано в "Пулково" для обеспечения безопасности полетов, сообщается в Telegram-канале аэропорта. "Для обеспечения безопасности полетов аэропорт "Пулково" с 23.15 (с несколькими открытиями) временно ограничен на прием и выпуск воздушных судов. Авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания. На текущий момент задержано более 50 рейсов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в аэропорту обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме. С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта. Как уточнили в аэропорту, на период ожидания предоставляются вода и питание.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , аэропорт пулково