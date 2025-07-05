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В аэропорту "Пулково" ввели временные ограничения
В аэропорту "Пулково" ввели временные ограничения - 05.07.2025, ПРАЙМ
В аэропорту "Пулково" ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Санкт-Петербурга ("Пулково"), сообщила Росавиация. | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T17:27+0300
2025-07-05T17:27+0300
2025-07-05T18:08+0300
происшествия
аэропорт пулково
ограничения
росавиация
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Санкт-Петербурга ("Пулково"), сообщила Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI)", - говорится в сообщении.
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аэропорт пулково, ограничения, росавиация
Происшествия, аэропорт Пулково, ограничения, Росавиация
В аэропорту "Пулково" ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту "Пулково" ввели временные ограничения