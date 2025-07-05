https://1prime.ru/20250705/pulkovo-859206281.html

В аэропорту "Пулково" сняли ограничения

В аэропорту "Пулково" сняли ограничения - 05.07.2025, ПРАЙМ

В аэропорту "Пулково" сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в Санкт-Петербурге ("Пулково"), сообщила Росавиация. | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T18:02+0300

2025-07-05T18:02+0300

2025-07-05T18:08+0300

происшествия

аэропорт пулково

ограничения

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/82795/59/827955917_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_fb566677fbef25dce9d5c64f8fc09fb9.jpg

МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в Санкт-Петербурге ("Пулково"), сообщила Росавиация. "В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://1prime.ru/20250705/pulkovo-859205637.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аэропорт пулково, ограничения, росавиация