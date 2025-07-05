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В аэропорту "Пулково" сняли ограничения
В аэропорту "Пулково" сняли ограничения - 05.07.2025, ПРАЙМ
В аэропорту "Пулково" сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в Санкт-Петербурге ("Пулково"), сообщила Росавиация. | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T18:02+0300
2025-07-05T18:02+0300
2025-07-05T18:08+0300
происшествия
аэропорт пулково
ограничения
росавиация
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в Санкт-Петербурге ("Пулково"), сообщила Росавиация. "В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
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аэропорт пулково, ограничения, росавиация
Происшествия, аэропорт Пулково, ограничения, Росавиация
В аэропорту "Пулково" сняли ограничения
Росавиация: ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в "Пулково"
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в Санкт-Петербурге ("Пулково"), сообщила Росавиация.
"В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
В аэропорту "Пулково" ввели временные ограничения