https://1prime.ru/20250705/pulkovo-859208707.html

В аэропорте "Пулково" вновь ввели ограничения

В аэропорте "Пулково" вновь ввели ограничения - 05.07.2025, ПРАЙМ

В аэропорте "Пулково" вновь ввели ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту Пулково, сообщила Росавиация. | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T22:29+0300

2025-07-05T22:29+0300

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происшествия

аэропорт пулково

ограничения

росавиация

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту Пулково, сообщила Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI)", - сообщили в Росавиации.

https://1prime.ru/20250705/aeroporty-859208447.html

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аэропорт пулково, ограничения, росавиация