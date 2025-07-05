https://1prime.ru/20250705/pulkovo-859208707.html
В аэропорте "Пулково" вновь ввели ограничения
В аэропорте "Пулково" вновь ввели ограничения - 05.07.2025, ПРАЙМ
В аэропорте "Пулково" вновь ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту Пулково, сообщила Росавиация. | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T22:29+0300
2025-07-05T22:29+0300
2025-07-05T22:30+0300
происшествия
аэропорт пулково
ограничения
росавиация
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту Пулково, сообщила Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI)", - сообщили в Росавиации.
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аэропорт пулково, ограничения, росавиация
Происшествия, аэропорт Пулково, ограничения, Росавиация
В аэропорте "Пулково" вновь ввели ограничения
Росавиация: в аэропорте "Пулково" вновь ввели ограничения