https://1prime.ru/20250705/pushkov-859209523.html

Пушков прокомментировал заявление Рютте о военном сотрудничестве РФ и Китая

Пушков прокомментировал заявление Рютте о военном сотрудничестве РФ и Китая - 05.07.2025, ПРАЙМ

Пушков прокомментировал заявление Рютте о военном сотрудничестве РФ и Китая

Фантазии генсека НАТО Марка Рютте о сотрудничестве России и Китая являются нездоровыми, его слова можно назвать главной политической глупостью года, считает... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T23:40+0300

2025-07-05T23:40+0300

2025-07-05T23:40+0300

политика

алексей пушков

марк рютте

россия

китай

военное сотрудничество

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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Фантазии генсека НАТО Марка Рютте о сотрудничестве России и Китая являются нездоровыми, его слова можно назвать главной политической глупостью года, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. В субботу Рютте расписал газете New York Times, как, по его мнению, будет выглядеть план военного сотрудничества России и Китая, если председатель КНР Си Цзиньпин решит "напасть на Тайвань". Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что отношения РФ и Китая не направлены против кого-либо. "Генсек НАТО Рютте с его нездоровыми фантазиями о Китае и России претендует на авторство главной политической глупости года", - написал Пушков в своем телеграм-канале. Ранее Рютте также вновь попытался пошутить про главу МИД РФ Сергея Лаврова и припугнул страны ЕС перспективой "учить русский", если они окажутся не готовы вкладываться в свою оборону. В январе Рютте, выступая в Европарламенте, уже грозил европейцам, что, если они не поддержат траты на оборону, через несколько лет им придется учить русский язык. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда с иронией рекомендовала жителям стран Европейского союза и НАТО учить русский язык уже сейчас, поскольку он прекрасен.

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китай

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алексей пушков, марк рютте, россия, китай, военное сотрудничество