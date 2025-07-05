https://1prime.ru/20250705/putin-859198409.html

"Найдет способ": в США рассказали, как Путин сумел удивить Трампа

"Найдет способ": в США рассказали, как Путин сумел удивить Трампа - 05.07.2025, ПРАЙМ

"Найдет способ": в США рассказали, как Путин сумел удивить Трампа

Американская журналистка и академик Джилл Догерти в эфире CNN заявила, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T08:24+0300

2025-07-05T08:24+0300

2025-07-05T08:25+0300

политика

сша

дональд трамп

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Американская журналистка и академик Джилл Догерти в эфире CNN заявила, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сумел удивить и поставить в неловкое положение американского лидера, продемонстрировав уверенный стиль общения."Путин всегда знает, что делает, и в этой ситуации он дал понять, что найдет способ осуществить свои (Действия. — Прим. Ред.) либо силой, либо эффективными переговорами", - заявила Догерти.Она подчеркнула, что удивление Трампа вполне объяснимо, так как Путин, будучи опытным политиком с многолетним опытом, легко превзошел президента США. Догерти напомнила, что Путин находится у власти уже четверти века.В четверг состоялся очередной телефонный разговор между лидерами России и США, в ходе которого обсуждались урегулирование украинского конфликта и ситуация на Ближнем Востоке.Предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня и продлился 50 минут. Тогда президенты также обсуждали украинский конфликт и обострение ситуации на Ближнем Востоке. В ходе этого разговора Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.

https://1prime.ru/20250704/tramp-859188569.html

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сша, дональд трамп, россия, владимир путин