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Россияне стали чаще покупать спортивную и высокобелковую еду - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще покупать спортивную и высокобелковую еду
Россияне стали чаще покупать спортивную и высокобелковую еду - 05.07.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще покупать спортивную и высокобелковую еду
Жители России в этом году стали уделять больше внимания здоровому образу жизни: они вдвое чаще покупают спортивную и высокобелковую еду, в полтора раза больше... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T06:16+0300
2025-07-05T06:16+0300
общество
рф
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Жители России в этом году стали уделять больше внимания здоровому образу жизни: они вдвое чаще покупают спортивную и высокобелковую еду, в полтора раза больше занимаются активным отдыхом и почти на 20% чаще занимаются спортом, чем годом ранее, говорится в исследовании "МТС Банка" и сервиса Ozon fresh, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В первой половине 2025 года количество транзакций в фитнес-клубах выросло на 18% год к году... Спрос на горнолыжных курортах и в спортивных комплексах в первом полугодии 2025 года увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - выяснили аналитики на основании анализа обезличенных данных сервиса и данных карт клиентов банка во всех регионах РФ за январь-июнь 2024-2025 годов. При этом, средний чек на покупки в фитнес-клубах за год вырос на 12% - до 2740 рублей, а чек на покупки, связанные с активным отдыхом - на 9%, до 3100 рублей. Размер среднего чека в спортзалах говорит о том, что россияне не только покупают абонементы, но и активно пользуются дополнительными услугами, например, берут персональные тренировки, арендуют шкафчики и так далее, отметили аналитики. "В последние годы растет популярность фитнес-клубов с помесячной оплатой и сервисов, с помощью которых можно оплатить разовое посещение, что также сказывается на величине среднего чека", - также добавили они. Кроме того в первой половине года россияне стали почти вдвое чаще покупать спортивное питание и еду с высоким содержанием белка. "Также набирают популярность кисломолочные продукты и функциональные напитки - их покупают в 2,5 раза и 1,5 раза больше год к году соответственно", - отмечается в исследовании. При этом средний чек на протеиновую продукцию уменьшился почти в полтора раза. Аналитики связывают это с появлением более выгодных позиций благодаря расширению ассортимента.
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общество , рф
Общество , РФ
06:16 05.07.2025
 
Россияне стали чаще покупать спортивную и высокобелковую еду

"МТС Банк": россияне стали больше покупать спортивную и высокобелковую еду

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Жители России в этом году стали уделять больше внимания здоровому образу жизни: они вдвое чаще покупают спортивную и высокобелковую еду, в полтора раза больше занимаются активным отдыхом и почти на 20% чаще занимаются спортом, чем годом ранее, говорится в исследовании "МТС Банка" и сервиса Ozon fresh, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В первой половине 2025 года количество транзакций в фитнес-клубах выросло на 18% год к году... Спрос на горнолыжных курортах и в спортивных комплексах в первом полугодии 2025 года увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - выяснили аналитики на основании анализа обезличенных данных сервиса и данных карт клиентов банка во всех регионах РФ за январь-июнь 2024-2025 годов.
При этом, средний чек на покупки в фитнес-клубах за год вырос на 12% - до 2740 рублей, а чек на покупки, связанные с активным отдыхом - на 9%, до 3100 рублей. Размер среднего чека в спортзалах говорит о том, что россияне не только покупают абонементы, но и активно пользуются дополнительными услугами, например, берут персональные тренировки, арендуют шкафчики и так далее, отметили аналитики.
"В последние годы растет популярность фитнес-клубов с помесячной оплатой и сервисов, с помощью которых можно оплатить разовое посещение, что также сказывается на величине среднего чека", - также добавили они.
Кроме того в первой половине года россияне стали почти вдвое чаще покупать спортивное питание и еду с высоким содержанием белка. "Также набирают популярность кисломолочные продукты и функциональные напитки - их покупают в 2,5 раза и 1,5 раза больше год к году соответственно", - отмечается в исследовании.
При этом средний чек на протеиновую продукцию уменьшился почти в полтора раза. Аналитики связывают это с появлением более выгодных позиций благодаря расширению ассортимента.
 
ОбществоРФ
 
 
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