https://1prime.ru/20250705/rpts-859196186.html
В РПЦ оценили пасхальное перемирие между Россией и Украиной
В РПЦ оценили пасхальное перемирие между Россией и Украиной - 05.07.2025, ПРАЙМ
В РПЦ оценили пасхальное перемирие между Россией и Украиной
Пасхальное перемирие между Россией и Украиной в этом году можно назвать успешным, заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T01:24+0300
2025-07-05T01:24+0300
2025-07-05T01:24+0300
общество
рф
украина
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859196186.jpg?1751667853
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Пасхальное перемирие между Россией и Украиной в этом году можно назвать успешным, заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Несмотря на множество обвинений, в целом пасхальное перемирие в этом году было успешным. С этим согласны обе стороны конфликта. Наша Церковь ожидаемо поддержала инициативу пасхального перемирия. Кто-то скажет, что этого мало. Но с маленьких шагов начинается дорога к мирному урегулированию, и поэтому мы, религиозные лидеры, призваны поддерживать эти шаги", - сказал он на круглом столе в Токио. Кипшидзе предоставил текст выступления РИА Новости.
Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, украина, владимир путин
Общество , РФ, УКРАИНА, Владимир Путин
В РПЦ оценили пасхальное перемирие между Россией и Украиной
В РПЦ назвали пасхальное перемирие между Россией и Украиной успешным
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Пасхальное перемирие между Россией и Украиной в этом году можно назвать успешным, заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Несмотря на множество обвинений, в целом пасхальное перемирие в этом году было успешным. С этим согласны обе стороны конфликта. Наша Церковь ожидаемо поддержала инициативу пасхального перемирия. Кто-то скажет, что этого мало. Но с маленьких шагов начинается дорога к мирному урегулированию, и поэтому мы, религиозные лидеры, призваны поддерживать эти шаги", - сказал он на круглом столе в Токио. Кипшидзе предоставил текст выступления РИА Новости.
Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.