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В РПЦ оценили пасхальное перемирие между Россией и Украиной

В РПЦ оценили пасхальное перемирие между Россией и Украиной - 05.07.2025, ПРАЙМ

В РПЦ оценили пасхальное перемирие между Россией и Украиной

Пасхальное перемирие между Россией и Украиной в этом году можно назвать успешным, заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T01:24+0300

2025-07-05T01:24+0300

2025-07-05T01:24+0300

общество

рф

украина

владимир путин

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Пасхальное перемирие между Россией и Украиной в этом году можно назвать успешным, заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Несмотря на множество обвинений, в целом пасхальное перемирие в этом году было успешным. С этим согласны обе стороны конфликта. Наша Церковь ожидаемо поддержала инициативу пасхального перемирия. Кто-то скажет, что этого мало. Но с маленьких шагов начинается дорога к мирному урегулированию, и поэтому мы, религиозные лидеры, призваны поддерживать эти шаги", - сказал он на круглом столе в Токио. Кипшидзе предоставил текст выступления РИА Новости. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.

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общество , рф, украина, владимир путин