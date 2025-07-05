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Правительство Румынии возьмет на себя ответственность за налоговые меры - 05.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250705/rumyniya-859204782.html
Правительство Румынии возьмет на себя ответственность за налоговые меры
Правительство Румынии возьмет на себя ответственность за налоговые меры - 05.07.2025, ПРАЙМ
Правительство Румынии возьмет на себя ответственность за налоговые меры
Правительство Румынии в понедельник на заседании парламента возьмет на себя ответственность за введение пакета налоговых мер, включающих в себя повышение НДС до | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T16:32+0300
2025-07-05T16:32+0300
экономика
румыния
налоги
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КИШИНЕВ, 5 июл - ПРАЙМ. Правительство Румынии в понедельник на заседании парламента возьмет на себя ответственность за введение пакета налоговых мер, включающих в себя повышение НДС до 21%, сообщает радио Rоmania. Премьер-министр Румынии Илие Боложан заявил в среду, что правительство готовит пакет налоговых мер, который включает в себя в том числе повышение НДС до 21%, чтобы сократить дефицит госбюджета. В пятницу этот проект был утвержден на заседании кабмина. "В понедельник днем парламент соберется на совместное заседание, чтобы правительство взяло на себя ответственность за первый пакет фискальных мер по сокращению бюджетного дефицита. До утра понедельника сенаторы и депутаты смогут внести поправки в законопроект, подготовленный исполнительной властью, который предусматривает ряд повышений налогов и акцизов, а также затрагивает пенсии и зарплаты румын", - отмечает радиостанция. Согласно документу, большинство мер вступят в силу с 1 августа. Повышение НДС с 19 до 21%, отмена освобождения от уплаты налога на медицинское страхование для пенсионеров, чей ежемесячный доход превышает 700 долларов, повышение акцизов на табачные изделия, алкоголь и топливную продукцию, дополнительное налогообложение азартных игр, дополнительное налогообложение банков — вот лишь некоторые из мер, содержащихся в законопроекте. Экономический и социальный совет дал отрицательное заключение по законопроекту, заявив, что предлагаемые правительством меры приведут к снижению покупательной способности всех граждан и повлияют на стабильность в обществе. Премьер Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительству нужен пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.
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румыния, налоги
Экономика, РУМЫНИЯ, налоги
16:32 05.07.2025
 
Правительство Румынии возьмет на себя ответственность за налоговые меры

Rоmania: кабмин Румынии 7 июля возьмет на себя ответственность за пакет налоговых мер

© fotolia.com / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© fotolia.com / VigiePH
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КИШИНЕВ, 5 июл - ПРАЙМ. Правительство Румынии в понедельник на заседании парламента возьмет на себя ответственность за введение пакета налоговых мер, включающих в себя повышение НДС до 21%, сообщает радио Rоmania.
Премьер-министр Румынии Илие Боложан заявил в среду, что правительство готовит пакет налоговых мер, который включает в себя в том числе повышение НДС до 21%, чтобы сократить дефицит госбюджета. В пятницу этот проект был утвержден на заседании кабмина.
"В понедельник днем парламент соберется на совместное заседание, чтобы правительство взяло на себя ответственность за первый пакет фискальных мер по сокращению бюджетного дефицита. До утра понедельника сенаторы и депутаты смогут внести поправки в законопроект, подготовленный исполнительной властью, который предусматривает ряд повышений налогов и акцизов, а также затрагивает пенсии и зарплаты румын", - отмечает радиостанция.
Согласно документу, большинство мер вступят в силу с 1 августа. Повышение НДС с 19 до 21%, отмена освобождения от уплаты налога на медицинское страхование для пенсионеров, чей ежемесячный доход превышает 700 долларов, повышение акцизов на табачные изделия, алкоголь и топливную продукцию, дополнительное налогообложение азартных игр, дополнительное налогообложение банков — вот лишь некоторые из мер, содержащихся в законопроекте.
Экономический и социальный совет дал отрицательное заключение по законопроекту, заявив, что предлагаемые правительством меры приведут к снижению покупательной способности всех граждан и повлияют на стабильность в обществе.
Премьер Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительству нужен пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
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