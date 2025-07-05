https://1prime.ru/20250705/ryutte-859207004.html

Рютте снова подхалимски воздал почести Трампу

Рютте снова подхалимски воздал почести Трампу - 05.07.2025, ПРАЙМ

Рютте снова подхалимски воздал почести Трампу

Генсек НАТО Марк Рютте на упрек в подхалимстве перед президентом США Дональдом Трампом ответил новой похвалой в адрес американского лидера. | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T19:45+0300

2025-07-05T19:45+0300

2025-07-05T19:45+0300

политика

марк рютте

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488630_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_f42d82f8b076b706b599b80055c683eb.jpg

МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте на упрек в подхалимстве перед президентом США Дональдом Трампом ответил новой похвалой в адрес американского лидера. Ранее на саммите альянса Рютте, комментируя слова Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело. Газета Politico писала, что некоторые европейские чиновники были раздражены "подхалимским" поведением Рютте по отношению к Трампу на саммите. "Я считаю, что если кто-то заслуживает похвалы, то ему следует воздать эту похвалу. А президент Трамп заслуживает всяческих похвал, потому что без его лидерства, без переизбрания его на пост президента США 2% (ВВП стран НАТО на оборонные расходы - ред.) в этом году и 5% в 2035 году - мы бы никогда, никогда, никогда не смогли бы достичь соглашения по этому вопросу", - заявил Рютте в интервью газете New York Times, реагируя на слова некоторых комментаторов, обвинявших его в "подхалимстве" и "организованном пресмыкательстве" перед Трампом. Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.

https://1prime.ru/20250626/ryutte-858914250.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

марк рютте, дональд трамп