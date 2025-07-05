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Рютте снова подхалимски воздал почести Трампу - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Рютте снова подхалимски воздал почести Трампу
Рютте снова подхалимски воздал почести Трампу - 05.07.2025, ПРАЙМ
Рютте снова подхалимски воздал почести Трампу
Генсек НАТО Марк Рютте на упрек в подхалимстве перед президентом США Дональдом Трампом ответил новой похвалой в адрес американского лидера. | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T19:45+0300
2025-07-05T19:45+0300
политика
марк рютте
дональд трамп
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте на упрек в подхалимстве перед президентом США Дональдом Трампом ответил новой похвалой в адрес американского лидера. Ранее на саммите альянса Рютте, комментируя слова Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело. Газета Politico писала, что некоторые европейские чиновники были раздражены "подхалимским" поведением Рютте по отношению к Трампу на саммите. "Я считаю, что если кто-то заслуживает похвалы, то ему следует воздать эту похвалу. А президент Трамп заслуживает всяческих похвал, потому что без его лидерства, без переизбрания его на пост президента США 2% (ВВП стран НАТО на оборонные расходы - ред.) в этом году и 5% в 2035 году - мы бы никогда, никогда, никогда не смогли бы достичь соглашения по этому вопросу", - заявил Рютте в интервью газете New York Times, реагируя на слова некоторых комментаторов, обвинявших его в "подхалимстве" и "организованном пресмыкательстве" перед Трампом. Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
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марк рютте, дональд трамп
Политика, Марк Рютте, Дональд Трамп
19:45 05.07.2025
 
Рютте снова подхалимски воздал почести Трампу

Рютте: президент США Дональд Трамп заслуживает всяческих похвал

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте на упрек в подхалимстве перед президентом США Дональдом Трампом ответил новой похвалой в адрес американского лидера.
Ранее на саммите альянса Рютте, комментируя слова Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело. Газета Politico писала, что некоторые европейские чиновники были раздражены "подхалимским" поведением Рютте по отношению к Трампу на саммите.
"Я считаю, что если кто-то заслуживает похвалы, то ему следует воздать эту похвалу. А президент Трамп заслуживает всяческих похвал, потому что без его лидерства, без переизбрания его на пост президента США 2% (ВВП стран НАТО на оборонные расходы - ред.) в этом году и 5% в 2035 году - мы бы никогда, никогда, никогда не смогли бы достичь соглашения по этому вопросу", - заявил Рютте в интервью газете New York Times, реагируя на слова некоторых комментаторов, обвинявших его в "подхалимстве" и "организованном пресмыкательстве" перед Трампом.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
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26 июня, 08:17
 
ПолитикаМарк РюттеДональд Трамп
 
 
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