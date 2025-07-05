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Генсек НАТО сравнил Россию и НАТО по объемам производства снарядов
Генсек НАТО сравнил Россию и НАТО по объемам производства снарядов - 05.07.2025, ПРАЙМ
Генсек НАТО сравнил Россию и НАТО по объемам производства снарядов
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия за три месяца производит втрое больше боеприпасов, чем весь Североатлантический альянс за год. | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T21:04+0300
2025-07-05T21:04+0300
2025-07-05T21:19+0300
вооружения
марк рютте
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боеприпасы
производство
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия за три месяца производит втрое больше боеприпасов, чем весь Североатлантический альянс за год. "Мы имеем дело с огромным геополитическим вызовом. И в первую очередь речь о России, которая восстанавливается с невиданными в современной истории темпами и скоростью. Они сейчас производят втрое больше боеприпасов за три месяца, чем вся НАТО за год", - заявил Рютте в интервью газете New York Times. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собираются нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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марк рютте, нато, россия, боеприпасы, производство
Вооружения, Марк Рютте, НАТО, РОССИЯ, Боеприпасы, производство
Генсек НАТО сравнил Россию и НАТО по объемам производства снарядов
Рютте: РФ за 3 месяца производит втрое больше боеприпасов, чем вся НАТО за год
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия за три месяца производит втрое больше боеприпасов, чем весь Североатлантический альянс за год.
"Мы имеем дело с огромным геополитическим вызовом. И в первую очередь речь о России, которая восстанавливается с невиданными в современной истории темпами и скоростью. Они сейчас производят втрое больше боеприпасов за три месяца, чем вся НАТО за год", - заявил Рютте в интервью газете New York Times.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собираются нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Рютте дал прогноз по агрессивным действиям Китая и России