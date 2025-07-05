https://1prime.ru/20250705/shvetsiya-859203277.html
На торгпредство России в Швеции снова сбросили краску
На торгпредство России в Швеции снова сбросили краску - 05.07.2025, ПРАЙМ
На торгпредство России в Швеции снова сбросили краску
Торговое представительство России в Швеции вновь подверглось нападению, на его территорию была сброшена краска с дрона, подобные инциденты продолжаются более... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T15:09+0300
2025-07-05T15:09+0300
2025-07-05T15:19+0300
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Торговое представительство России в Швеции вновь подверглось нападению, на его территорию была сброшена краска с дрона, подобные инциденты продолжаются более года, сообщили в посольстве России в Стокгольме."Пятого июля около 3:30 утра торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской. Предыдущая такая атака произошла 17 июня", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.В диппредставительстве добавили, что подобные нападения на посольство и торгпредство продолжаются более года. Дипломаты неоднократно обращались к шведской полиции и в МИД Швеции с призывами пресечь такие атаки и выполнять в полном объеме обязательства шведского государства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий."Результатов, как видим, по-прежнему нет. Возникает закономерный вопрос: шведские власти не могут или не хотят расследовать эти инциденты и обеспечить защиту диппредставительств? Требуем полноценного расследования этой, а также предыдущих атак БПЛА против посольства и торгпредства России, установления инициаторов и исполнителей этих акций, привлечения их к ответственности, недопущения подобных нападений впредь", - добавили в посольстве.В диппредставительстве отметили, что в Стокгольме должны понимать, что шведские власти несут всю полноту ответственности за развитие этой ситуации.Ранее в российском посольстве в Стокгольме заявили РИА Новости, что за последний год территория дипмиссии подверглась 11 нападениям дронов, сбрасывающих емкости с краской. Одной из целей атак беспилотников стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. Для нападений использовались в том числе опасные стеклянные емкости, способные привести к травмам. Нападавшие до сих пор не найдены, отмечали ранее в посольстве.
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россия, швеция, стокгольм
РОССИЯ, ШВЕЦИЯ, СТОКГОЛЬМ
На торгпредство России в Швеции снова сбросили краску
Посольство РФ в Стокгольме: торгпредство РФ снова подверглось нападению дрона с краской
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Торговое представительство России в Швеции вновь подверглось нападению, на его территорию была сброшена краска с дрона, подобные инциденты продолжаются более года, сообщили в посольстве России в Стокгольме.
"Пятого июля около 3:30 утра торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской. Предыдущая такая атака произошла 17 июня", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
В диппредставительстве добавили, что подобные нападения на посольство и торгпредство продолжаются более года. Дипломаты неоднократно обращались к шведской полиции и в МИД Швеции с призывами пресечь такие атаки и выполнять в полном объеме обязательства шведского государства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий.
"Результатов, как видим, по-прежнему нет. Возникает закономерный вопрос: шведские власти не могут или не хотят расследовать эти инциденты и обеспечить защиту диппредставительств? Требуем полноценного расследования этой, а также предыдущих атак БПЛА против посольства и торгпредства России, установления инициаторов и исполнителей этих акций, привлечения их к ответственности, недопущения подобных нападений впредь", - добавили в посольстве.
В диппредставительстве отметили, что в Стокгольме должны понимать, что шведские власти несут всю полноту ответственности за развитие этой ситуации.
Ранее в российском посольстве в Стокгольме заявили РИА Новости, что за последний год территория дипмиссии подверглась 11 нападениям дронов, сбрасывающих емкости с краской. Одной из целей атак беспилотников стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. Для нападений использовались в том числе опасные стеклянные емкости, способные привести к травмам. Нападавшие до сих пор не найдены, отмечали ранее в посольстве.
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