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В аэропорту Сочи задержаны двадцать пять рейсов - 05.07.2025, ПРАЙМ
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В аэропорту Сочи задержаны двадцать пять рейсов
В аэропорту Сочи задержаны двадцать пять рейсов - 05.07.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Сочи задержаны двадцать пять рейсов
Двадцать пять рейсов задержаны на прилет и вылет в аэропорту Сочи, следует из информации онлайн-табло авиагавани. | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T19:34+0300
2025-07-05T19:35+0300
происшествия
аэропорт
рейсы
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СОЧИ, 5 июл - ПРАЙМ. Двадцать пять рейсов задержаны на прилет и вылет в аэропорту Сочи, следует из информации онлайн-табло авиагавани. Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, большинство задержанных рейсов - на вылет в Москву и из столицы в Сочи. Также задержаны рейсы на вылет из Сочи в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Волгоград и Анталью (Турция). Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, в настоящее время авиакомпании корректируют расписание полетов из-за временных ограничений, которые вводили в аэропортах Поволжского региона, Москвы и Санкт-Петербурга, рассказали в пресс-службе сочинской авиагавани. Возможны вынужденные изменения в расписании аэропорта: переносы, отмены или объединения рейсов, уточнили в аэропорту Сочи. Авиакомпании задержанных рейсов обеспечивают пассажиров услугами в соответствии с требованиями законодательства: питанием, прохладительными напитками, а также при необходимости - размещают в гостинице.
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аэропорт, рейсы
Происшествия, аэропорт, рейсы
19:34 05.07.2025 (обновлено: 19:35 05.07.2025)
 
В аэропорту Сочи задержаны двадцать пять рейсов

Онлайн-табло: в аэропорту Сочи задержаны на прилет и вылет двадцать пять рейсов

© РИА Новости . Юрий Пирогов | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт в Сочи
Международный аэропорт в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Юрий Пирогов
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СОЧИ, 5 июл - ПРАЙМ. Двадцать пять рейсов задержаны на прилет и вылет в аэропорту Сочи, следует из информации онлайн-табло авиагавани.
Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, большинство задержанных рейсов - на вылет в Москву и из столицы в Сочи. Также задержаны рейсы на вылет из Сочи в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Волгоград и Анталью (Турция).
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, в настоящее время авиакомпании корректируют расписание полетов из-за временных ограничений, которые вводили в аэропортах Поволжского региона, Москвы и Санкт-Петербурга, рассказали в пресс-службе сочинской авиагавани. Возможны вынужденные изменения в расписании аэропорта: переносы, отмены или объединения рейсов, уточнили в аэропорту Сочи.
Авиакомпании задержанных рейсов обеспечивают пассажиров услугами в соответствии с требованиями законодательства: питанием, прохладительными напитками, а также при необходимости - размещают в гостинице.
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