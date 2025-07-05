https://1prime.ru/20250705/sochi-859206881.html
В аэропорту Сочи задержаны двадцать пять рейсов
В аэропорту Сочи задержаны двадцать пять рейсов - 05.07.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Сочи задержаны двадцать пять рейсов
Двадцать пять рейсов задержаны на прилет и вылет в аэропорту Сочи, следует из информации онлайн-табло авиагавани. | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T19:34+0300
2025-07-05T19:34+0300
2025-07-05T19:35+0300
происшествия
аэропорт
рейсы
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СОЧИ, 5 июл - ПРАЙМ. Двадцать пять рейсов задержаны на прилет и вылет в аэропорту Сочи, следует из информации онлайн-табло авиагавани. Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, большинство задержанных рейсов - на вылет в Москву и из столицы в Сочи. Также задержаны рейсы на вылет из Сочи в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Волгоград и Анталью (Турция). Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, в настоящее время авиакомпании корректируют расписание полетов из-за временных ограничений, которые вводили в аэропортах Поволжского региона, Москвы и Санкт-Петербурга, рассказали в пресс-службе сочинской авиагавани. Возможны вынужденные изменения в расписании аэропорта: переносы, отмены или объединения рейсов, уточнили в аэропорту Сочи. Авиакомпании задержанных рейсов обеспечивают пассажиров услугами в соответствии с требованиями законодательства: питанием, прохладительными напитками, а также при необходимости - размещают в гостинице.
https://1prime.ru/20250705/pulkovo-859206281.html
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аэропорт, рейсы
Происшествия, аэропорт, рейсы
В аэропорту Сочи задержаны двадцать пять рейсов
Онлайн-табло: в аэропорту Сочи задержаны на прилет и вылет двадцать пять рейсов
СОЧИ, 5 июл - ПРАЙМ. Двадцать пять рейсов задержаны на прилет и вылет в аэропорту Сочи, следует из информации онлайн-табло авиагавани.
Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, большинство задержанных рейсов - на вылет в Москву и из столицы в Сочи. Также задержаны рейсы на вылет из Сочи в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Волгоград и Анталью (Турция).
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, в настоящее время авиакомпании корректируют расписание полетов из-за временных ограничений, которые вводили в аэропортах Поволжского региона, Москвы и Санкт-Петербурга, рассказали в пресс-службе сочинской авиагавани. Возможны вынужденные изменения в расписании аэропорта: переносы, отмены или объединения рейсов, уточнили в аэропорту Сочи.
Авиакомпании задержанных рейсов обеспечивают пассажиров услугами в соответствии с требованиями законодательства: питанием, прохладительными напитками, а также при необходимости - размещают в гостинице.
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