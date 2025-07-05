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Индийский посол отметил успешное укрепление сотрудничества России и Индии - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Индийский посол отметил успешное укрепление сотрудничества России и Индии
Индийский посол отметил успешное укрепление сотрудничества России и Индии - 05.07.2025, ПРАЙМ
Индийский посол отметил успешное укрепление сотрудничества России и Индии
Россия и Индия успешно развивают сотрудничество в торговле, образовании, науке и туризме, заявил индийский посол в РФ Винай Кумар. | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T13:29+0300
2025-07-05T13:29+0300
россия
индия
сотрудничество
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия успешно развивают сотрудничество в торговле, образовании, науке и туризме, заявил индийский посол в РФ Винай Кумар. "Индия и Россия разделяют особое, очень теплое партнерство. Торговые связи растут, улучшается наше сотрудничество в различных сферах, таких как образование, наука и технологии, туризм", - сказал дипломат на открытии фестиваля Индии на Манежной площади. Он подчеркнул, что демонстрацией развития сотрудничества двух стран являются отношения российского президента Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди. Также, добавил Кумар, в Москве учатся более 100 тысяч студентов из Индии. В субботу на Манежной площади в российской столице при сотрудничестве правительства Москвы и посольства Индии открылся фестиваль Индии. В его программе - попурри хитов Болливуда, танцы в индийском стиле и медитация. Праздник продлится с 5 по 13 июля. Для горожан и туристов подготовили мастер-классы, выступления артистов и яркие танцевальные постановки.
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россия, индия, сотрудничество
РОССИЯ, ИНДИЯ, сотрудничество
13:29 05.07.2025
 
Индийский посол отметил успешное укрепление сотрудничества России и Индии

Посол Кумар: Россия и Индия успешно наращивают сотрудничество во множестве сфер

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия успешно развивают сотрудничество в торговле, образовании, науке и туризме, заявил индийский посол в РФ Винай Кумар.
"Индия и Россия разделяют особое, очень теплое партнерство. Торговые связи растут, улучшается наше сотрудничество в различных сферах, таких как образование, наука и технологии, туризм", - сказал дипломат на открытии фестиваля Индии на Манежной площади.
Он подчеркнул, что демонстрацией развития сотрудничества двух стран являются отношения российского президента Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди.
Также, добавил Кумар, в Москве учатся более 100 тысяч студентов из Индии.
В субботу на Манежной площади в российской столице при сотрудничестве правительства Москвы и посольства Индии открылся фестиваль Индии. В его программе - попурри хитов Болливуда, танцы в индийском стиле и медитация. Праздник продлится с 5 по 13 июля. Для горожан и туристов подготовили мастер-классы, выступления артистов и яркие танцевальные постановки.
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РОССИЯИНДИЯсотрудничество
 
 
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