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Индийский посол отметил успешное укрепление сотрудничества России и Индии

Индийский посол отметил успешное укрепление сотрудничества России и Индии - 05.07.2025, ПРАЙМ

Индийский посол отметил успешное укрепление сотрудничества России и Индии

Россия и Индия успешно развивают сотрудничество в торговле, образовании, науке и туризме, заявил индийский посол в РФ Винай Кумар. | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T13:29+0300

2025-07-05T13:29+0300

2025-07-05T13:29+0300

россия

индия

сотрудничество

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия успешно развивают сотрудничество в торговле, образовании, науке и туризме, заявил индийский посол в РФ Винай Кумар. "Индия и Россия разделяют особое, очень теплое партнерство. Торговые связи растут, улучшается наше сотрудничество в различных сферах, таких как образование, наука и технологии, туризм", - сказал дипломат на открытии фестиваля Индии на Манежной площади. Он подчеркнул, что демонстрацией развития сотрудничества двух стран являются отношения российского президента Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди. Также, добавил Кумар, в Москве учатся более 100 тысяч студентов из Индии. В субботу на Манежной площади в российской столице при сотрудничестве правительства Москвы и посольства Индии открылся фестиваль Индии. В его программе - попурри хитов Болливуда, танцы в индийском стиле и медитация. Праздник продлится с 5 по 13 июля. Для горожан и туристов подготовили мастер-классы, выступления артистов и яркие танцевальные постановки.

https://1prime.ru/20250705/glava-859197241.html

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россия, индия, сотрудничество