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Эксперт рассказал, когда в ЕС может пройти пик спроса на СПГ

Эксперт рассказал, когда в ЕС может пройти пик спроса на СПГ - 05.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, когда в ЕС может пройти пик спроса на СПГ

Пик спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС может быть пройден в 2027–2028 годах, если регион хотя бы частично реализует амбициозные планы по сокращению... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T12:47+0300

2025-07-05T12:47+0300

2025-07-05T12:47+0300

энергетика

европа

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Пик спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС может быть пройден в 2027–2028 годах, если регион хотя бы частично реализует амбициозные планы по сокращению потребления газа, такое мнение высказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. В ЕС сохраняются очень амбициозные планы по сокращению потребления газа уже к 2030 году, отметил эксперт. Если эти планы хотя бы частично будут реализовываться, то, по его словам, это прежде всего будет сказываться на снижении потенциального спроса на СПГ. "То есть пик спроса на СПГ может быть вполне пройден уже в 2028 году, если не в 2027 году. И после этого будет либо стабилизация, либо медленное снижение", – сказал Белогорьев. Европейские компании, добавил эксперт, избегают заключать долгосрочные контракты. Соответственно, у поставщиков СПГ нет никакой уверенности в том, что спрос на него сохранится через несколько лет, подчеркнул он. "Это, конечно, вносит большую неопределенность и нервозность на рынок. Когда Дональд Трамп вернулся к власти, одно из первых его пожеланий к Европе было заключать долгосрочные контракты на американский СПГ. Но пока никаких особых подвижек не видно", – заключил он. Согласно данным Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), с января по май 2025 года импорт СПГ в Европу составил 57,9 миллиона тонн, что представляет собой значительный рост на 23% (10,93 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае 2025 года, согласно ФСЭГ, импорт СПГ в Европу вырос на 29% (2,3 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10,24 миллиона тонн. Рост обусловлен сокращением импорта трубопроводного газа, высоким спросом на закачку газа в подземные газохранилища и снижением внутренней добычи газа.

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европа, спг, газ