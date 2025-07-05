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В TotalEnergies сообщили, когда Европа сможет отказаться от российского СПГ

В TotalEnergies сообщили, когда Европа сможет отказаться от российского СПГ - 05.07.2025, ПРАЙМ

В TotalEnergies сообщили, когда Европа сможет отказаться от российского СПГ

Евросоюз не сможет отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) до 2028 года, заявил в субботу глава французской энергетической компании... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T22:01+0300

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ПАРИЖ, 5 июл – ПРАЙМ. Евросоюз не сможет отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) до 2028 года, заявил в субботу глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне. Ему задали вопрос, достаточно ли будет поставляемого из Катара и США СПГ при остановке поставок из РФ. "Сегодня, в 2026 году – нет. В 2028 году – поскольку это план Европы – да. Потому что так получилось, что мы решили инвестировать в очень крупные новые мощности в Катаре и США. Так что да, я могу сказать, что мы сможем обеспечить безопасность поставок в Европу без российского СПГ с 2028 года", - сказал Пуянне в интервью телеканалу BFM Business. В июне еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представил странам ЕС предложение Еврокомиссии по полному отказу к концу 2027 года от российских энергоносителей, включая природный газ и СПГ. Ожидается, что новые контракты на поставку запретят заключать уже с конца 2025 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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