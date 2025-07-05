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В TotalEnergies сообщили, когда Европа сможет отказаться от российского СПГ - 05.07.2025, ПРАЙМ
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В TotalEnergies сообщили, когда Европа сможет отказаться от российского СПГ
В TotalEnergies сообщили, когда Европа сможет отказаться от российского СПГ - 05.07.2025, ПРАЙМ
В TotalEnergies сообщили, когда Европа сможет отказаться от российского СПГ
Евросоюз не сможет отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) до 2028 года, заявил в субботу глава французской энергетической компании... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T22:01+0300
2025-07-05T22:02+0300
политика
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ПАРИЖ, 5 июл – ПРАЙМ. Евросоюз не сможет отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) до 2028 года, заявил в субботу глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне. Ему задали вопрос, достаточно ли будет поставляемого из Катара и США СПГ при остановке поставок из РФ. "Сегодня, в 2026 году – нет. В 2028 году – поскольку это план Европы – да. Потому что так получилось, что мы решили инвестировать в очень крупные новые мощности в Катаре и США. Так что да, я могу сказать, что мы сможем обеспечить безопасность поставок в Европу без российского СПГ с 2028 года", - сказал Пуянне в интервью телеканалу BFM Business. В июне еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представил странам ЕС предложение Еврокомиссии по полному отказу к концу 2027 года от российских энергоносителей, включая природный газ и СПГ. Ожидается, что новые контракты на поставку запретят заключать уже с конца 2025 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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totalenergies, евросоюз, спг, россия, оценка
Политика, TotalEnergies, Евросоюз, СПГ, РОССИЯ, оценка
22:01 05.07.2025 (обновлено: 22:02 05.07.2025)
 
В TotalEnergies сообщили, когда Европа сможет отказаться от российского СПГ

Глава TotalEnergies: ЕС не сможет отказаться от российского СПГ раньше 2028 года

© fotolia.com / Carabay Танкер
 Танкер - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© fotolia.com / Carabay
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ПАРИЖ, 5 июл – ПРАЙМ. Евросоюз не сможет отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) до 2028 года, заявил в субботу глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне.
Ему задали вопрос, достаточно ли будет поставляемого из Катара и США СПГ при остановке поставок из РФ.
"Сегодня, в 2026 году – нет. В 2028 году – поскольку это план Европы – да. Потому что так получилось, что мы решили инвестировать в очень крупные новые мощности в Катаре и США. Так что да, я могу сказать, что мы сможем обеспечить безопасность поставок в Европу без российского СПГ с 2028 года", - сказал Пуянне в интервью телеканалу BFM Business.
В июне еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представил странам ЕС предложение Еврокомиссии по полному отказу к концу 2027 года от российских энергоносителей, включая природный газ и СПГ. Ожидается, что новые контракты на поставку запретят заключать уже с конца 2025 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
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