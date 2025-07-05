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США возобновили закупки соевых бобов в России - 05.07.2025, ПРАЙМ
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США возобновили закупки соевых бобов в России
США возобновили закупки соевых бобов в России - 05.07.2025, ПРАЙМ
США возобновили закупки соевых бобов в России
США в мае текущего года после перерыва почти на полтора года возобновили закупки соевых бобов в России, следует из анализа РИА Новости данных американской... | 05.07.2025, ПРАЙМ
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2025-07-05T07:53+0300
сша
экономика
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мировая экономика
соя
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. США в мае текущего года после перерыва почти на полтора года возобновили закупки соевых бобов в России, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Россия в мае поставила соевые бобы в Штаты на 4,9 миллиона долларов - впервые с февраля прошлого года. Тогда их было приобретено на 6,3 миллиона долларов. Всего Штаты в мае приобрели за рубежом соевых бобов на 35,35 миллиона долларов. Главным экспортером была Канада с объемом поставок в 15,6 миллиона долларов. В пятерку основных поставщиков также вошли Украина (12,5 миллиона), Россия, Уругвай (1,2 миллиона) и Чили (763 тысячи). Сами США также являются крупными поставщиками сои - в мае этих бобов было экспортировано на 699,5 миллиона долларов. В основном их покупали Мексика (129,1 миллиона долларов), Индонезия (108,8 миллиона) и Египет (104,1 миллиона).
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сша, россия, мировая экономика, соя
США, Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, соя
07:16 05.07.2025 (обновлено: 07:53 05.07.2025)
 
США возобновили закупки соевых бобов в России

США в мае возобновили закупки соевых бобов в России

© flickr.com / T.HagiharaСоя
Соя - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© flickr.com / T.Hagihara
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. США в мае текущего года после перерыва почти на полтора года возобновили закупки соевых бобов в России, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Россия в мае поставила соевые бобы в Штаты на 4,9 миллиона долларов - впервые с февраля прошлого года. Тогда их было приобретено на 6,3 миллиона долларов.
Всего Штаты в мае приобрели за рубежом соевых бобов на 35,35 миллиона долларов. Главным экспортером была Канада с объемом поставок в 15,6 миллиона долларов. В пятерку основных поставщиков также вошли Украина (12,5 миллиона), Россия, Уругвай (1,2 миллиона) и Чили (763 тысячи).
Сами США также являются крупными поставщиками сои - в мае этих бобов было экспортировано на 699,5 миллиона долларов. В основном их покупали Мексика (129,1 миллиона долларов), Индонезия (108,8 миллиона) и Египет (104,1 миллиона).
Чай - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
Россия в мае нарастила объемы закупаемого японского чая
Вчера, 05:16
 
ЭкономикаСШАРОССИЯМировая экономикасоя
 
 
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