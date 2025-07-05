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Экономист спрогнозировала действия Банка России со ставкой в июле - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Экономист спрогнозировала действия Банка России со ставкой в июле
Экономист спрогнозировала действия Банка России со ставкой в июле - 05.07.2025, ПРАЙМ
Экономист спрогнозировала действия Банка России со ставкой в июле
По итогам заседания 25 июля Центробанк может снизить ключевую ставку до 19%. Такой прогноз агентству "Прайм" дала кандидат наук, доцент кафедры мировых... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T02:02+0300
2025-07-05T02:02+0300
ставка банка россии
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. По итогам заседания 25 июля Центробанк может снизить ключевую ставку до 19%. Такой прогноз агентству "Прайм" дала кандидат наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова.По мнению эксперта, вероятное снижение ключевой ставки на один процентный пункт отражает появление первых устойчивых признаков нормализации инфляционных процессов в российской экономике. Решение базируется на комплексе факторов: замедлении инфляции, стабилизации валютного рынка, охлаждении избыточного спроса и адаптации корпоративного сектора к новым условиям."Ключевым фактором является снижение годовой инфляции. Особенно важным сигналом стало замедление месячного темпа роста цен, что указывает на ослабление инфляционного давления", - указала Мягкова.Бизнес-сообщество пересмотрело прогнозы в сторону снижения, что создает благоприятные условия для дальнейшего замедления роста цен.По мнению специалиста, отсутствие резких колебаний курса рубля в течение последних двух месяцев позволило Банку России сосредоточиться на внутренних дисбалансах.Кроме того, острота кадрового дефицита в ключевых отраслях начала снижаться благодаря адаптационным процессам в экономике. Компании активнее оптимизируют бизнес-процессы, что снижает давление на рынок труда."Экономика демонстрирует признаки адаптации к санкционному режиму, что снижает неопределенность и создает более стабильную основу для планирования денежно-кредитной политики", - отметила Мягкова.Однако остается риск, что преждевременное смягчение политики может подстегнуть инфляционное давление. Сохраняется уязвимость к внешним шокам, включая изменения геополитической ситуации, колебания сырьевых цен и изменения в санкционном режиме, заключила она.
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ставка банка россии, реальный эффективный курс рубля, курсы валют, инфляция в россии, банки, финансы
ставка Банка России, реальный эффективный курс рубля, Курсы валют, инфляция в России, Банки, Финансы
02:02 05.07.2025
 
Экономист спрогнозировала действия Банка России со ставкой в июле

Доцент Мягкова: в июле ЦБ может снизить ключевую ставку до 19%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. По итогам заседания 25 июля Центробанк может снизить ключевую ставку до 19%. Такой прогноз агентству "Прайм" дала кандидат наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова.
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
Крупнейшие российские банки продолжают снижать ставки по вкладам
2 июля, 08:40
По мнению эксперта, вероятное снижение ключевой ставки на один процентный пункт отражает появление первых устойчивых признаков нормализации инфляционных процессов в российской экономике. Решение базируется на комплексе факторов: замедлении инфляции, стабилизации валютного рынка, охлаждении избыточного спроса и адаптации корпоративного сектора к новым условиям.
"Ключевым фактором является снижение годовой инфляции. Особенно важным сигналом стало замедление месячного темпа роста цен, что указывает на ослабление инфляционного давления", - указала Мягкова.
Бизнес-сообщество пересмотрело прогнозы в сторону снижения, что создает благоприятные условия для дальнейшего замедления роста цен.
По мнению специалиста, отсутствие резких колебаний курса рубля в течение последних двух месяцев позволило Банку России сосредоточиться на внутренних дисбалансах.
Кроме того, острота кадрового дефицита в ключевых отраслях начала снижаться благодаря адаптационным процессам в экономике. Компании активнее оптимизируют бизнес-процессы, что снижает давление на рынок труда.
"Экономика демонстрирует признаки адаптации к санкционному режиму, что снижает неопределенность и создает более стабильную основу для планирования денежно-кредитной политики", - отметила Мягкова.
Однако остается риск, что преждевременное смягчение политики может подстегнуть инфляционное давление. Сохраняется уязвимость к внешним шокам, включая изменения геополитической ситуации, колебания сырьевых цен и изменения в санкционном режиме, заключила она.
 
ставка Банка Россииреальный эффективный курс рубляКурсы валютинфляция в РоссииБанкиФинансы
 
 
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