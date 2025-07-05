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Экономист спрогнозировала действия Банка России со ставкой в июле
Экономист спрогнозировала действия Банка России со ставкой в июле - 05.07.2025, ПРАЙМ
Экономист спрогнозировала действия Банка России со ставкой в июле
По итогам заседания 25 июля Центробанк может снизить ключевую ставку до 19%. Такой прогноз агентству "Прайм" дала кандидат наук, доцент кафедры мировых... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T02:02+0300
2025-07-05T02:02+0300
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. По итогам заседания 25 июля Центробанк может снизить ключевую ставку до 19%. Такой прогноз агентству "Прайм" дала кандидат наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова.По мнению эксперта, вероятное снижение ключевой ставки на один процентный пункт отражает появление первых устойчивых признаков нормализации инфляционных процессов в российской экономике. Решение базируется на комплексе факторов: замедлении инфляции, стабилизации валютного рынка, охлаждении избыточного спроса и адаптации корпоративного сектора к новым условиям."Ключевым фактором является снижение годовой инфляции. Особенно важным сигналом стало замедление месячного темпа роста цен, что указывает на ослабление инфляционного давления", - указала Мягкова.Бизнес-сообщество пересмотрело прогнозы в сторону снижения, что создает благоприятные условия для дальнейшего замедления роста цен.По мнению специалиста, отсутствие резких колебаний курса рубля в течение последних двух месяцев позволило Банку России сосредоточиться на внутренних дисбалансах.Кроме того, острота кадрового дефицита в ключевых отраслях начала снижаться благодаря адаптационным процессам в экономике. Компании активнее оптимизируют бизнес-процессы, что снижает давление на рынок труда."Экономика демонстрирует признаки адаптации к санкционному режиму, что снижает неопределенность и создает более стабильную основу для планирования денежно-кредитной политики", - отметила Мягкова.Однако остается риск, что преждевременное смягчение политики может подстегнуть инфляционное давление. Сохраняется уязвимость к внешним шокам, включая изменения геополитической ситуации, колебания сырьевых цен и изменения в санкционном режиме, заключила она.
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ставка банка россии, реальный эффективный курс рубля, курсы валют, инфляция в россии, банки, финансы
ставка Банка России, реальный эффективный курс рубля, Курсы валют, инфляция в России, Банки, Финансы
Экономист спрогнозировала действия Банка России со ставкой в июле
Доцент Мягкова: в июле ЦБ может снизить ключевую ставку до 19%
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. По итогам заседания 25 июля Центробанк может снизить ключевую ставку до 19%. Такой прогноз агентству "Прайм" дала кандидат наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова.
Крупнейшие российские банки продолжают снижать ставки по вкладам
По мнению эксперта, вероятное снижение ключевой ставки на один процентный пункт отражает появление первых устойчивых признаков нормализации инфляционных процессов в российской экономике. Решение базируется на комплексе факторов: замедлении инфляции, стабилизации валютного рынка, охлаждении избыточного спроса и адаптации корпоративного сектора к новым условиям.
"Ключевым фактором является снижение годовой инфляции. Особенно важным сигналом стало замедление месячного темпа роста цен, что указывает на ослабление инфляционного давления", - указала Мягкова.
Бизнес-сообщество пересмотрело прогнозы в сторону снижения, что создает благоприятные условия для дальнейшего замедления роста цен.
По мнению специалиста, отсутствие резких колебаний курса рубля в течение последних двух месяцев позволило Банку России сосредоточиться на внутренних дисбалансах.
Кроме того, острота кадрового дефицита в ключевых отраслях начала снижаться благодаря адаптационным процессам в экономике. Компании активнее оптимизируют бизнес-процессы, что снижает давление на рынок труда.
"Экономика демонстрирует признаки адаптации к санкционному режиму, что снижает неопределенность и создает более стабильную основу для планирования денежно-кредитной политики", - отметила Мягкова.
Однако остается риск, что преждевременное смягчение политики может подстегнуть инфляционное давление. Сохраняется уязвимость к внешним шокам, включая изменения геополитической ситуации, колебания сырьевых цен и изменения в санкционном режиме, заключила она.