https://1prime.ru/20250705/stavka-859184171.html

Экономист спрогнозировала действия Банка России со ставкой в июле

Экономист спрогнозировала действия Банка России со ставкой в июле - 05.07.2025, ПРАЙМ

Экономист спрогнозировала действия Банка России со ставкой в июле

По итогам заседания 25 июля Центробанк может снизить ключевую ставку до 19%. Такой прогноз агентству "Прайм" дала кандидат наук, доцент кафедры мировых... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T02:02+0300

2025-07-05T02:02+0300

2025-07-05T02:02+0300

ставка банка россии

реальный эффективный курс рубля

курсы валют

инфляция в россии

банки

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_a856e8523f6ad24d5c64040d964a809f.jpg

МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. По итогам заседания 25 июля Центробанк может снизить ключевую ставку до 19%. Такой прогноз агентству "Прайм" дала кандидат наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова.По мнению эксперта, вероятное снижение ключевой ставки на один процентный пункт отражает появление первых устойчивых признаков нормализации инфляционных процессов в российской экономике. Решение базируется на комплексе факторов: замедлении инфляции, стабилизации валютного рынка, охлаждении избыточного спроса и адаптации корпоративного сектора к новым условиям."Ключевым фактором является снижение годовой инфляции. Особенно важным сигналом стало замедление месячного темпа роста цен, что указывает на ослабление инфляционного давления", - указала Мягкова.Бизнес-сообщество пересмотрело прогнозы в сторону снижения, что создает благоприятные условия для дальнейшего замедления роста цен.По мнению специалиста, отсутствие резких колебаний курса рубля в течение последних двух месяцев позволило Банку России сосредоточиться на внутренних дисбалансах.Кроме того, острота кадрового дефицита в ключевых отраслях начала снижаться благодаря адаптационным процессам в экономике. Компании активнее оптимизируют бизнес-процессы, что снижает давление на рынок труда."Экономика демонстрирует признаки адаптации к санкционному режиму, что снижает неопределенность и создает более стабильную основу для планирования денежно-кредитной политики", - отметила Мягкова.Однако остается риск, что преждевременное смягчение политики может подстегнуть инфляционное давление. Сохраняется уязвимость к внешним шокам, включая изменения геополитической ситуации, колебания сырьевых цен и изменения в санкционном режиме, заключила она.

https://1prime.ru/20250702/marcs-859086130.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ставка банка россии, реальный эффективный курс рубля, курсы валют, инфляция в россии, банки, финансы