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Восемь стран ОПЕК+ обсудят объемы добычи нефти на август

Восемь стран ОПЕК+ обсудят объемы добычи нефти на август - 05.07.2025, ПРАЙМ

Восемь стран ОПЕК+ обсудят объемы добычи нефти на август

Восемь стран ОПЕК+ - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия - обсудят в субботу объемы добычи нефти на август, они могут... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T00:18+0300

2025-07-05T00:18+0300

2025-07-05T00:18+0300

общество

алжир

ирак

саудовская аравия

опек

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия - обсудят в субботу объемы добычи нефти на август, они могут продолжить увеличение предельных уровней еще на 411 тысяч баррелей в сутки. Восемь членов ОПЕК+ с мая договорились ускорить начавшийся в апреле выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки: с мая они решили добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем было разрешено увеличивать добычу ежемесячно в июне и июле. Уровни добычи на август "восьмерка" договорилась обсудить 6 июля. Но потом встреча была перенесена на 5 июля, сообщил РИА Новости источник. По прогнозам опрошенных РИА Новости экспертов, страны примут решение продолжить в августе форсированное наращивание предельного уровня добычи. Они отметили, что с учетом августа объем "вернувшейся" добычи превысит 1,78 миллиона баррелей в сутки, то есть составит около 80% от суммарного плана по увеличению производства нефти. Источники агентства Блумберг также заявляли, что ОПЕК+ обсуждает наращивание максимально разрешенной добычи в августе еще на 411 тысяч баррелей в сутки. Однако "восьмерка" также придерживается плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически допустимый уровень ниже. Так, в апреле, еще до ускорения выхода из сокращений, добыча должна была вырасти на 138 тысяч баррелей, но компенсации снизили ее до 115 тысяч. В мае было разрешено наращивать производство на 253 тысячи, в июне - на 359 тысяч, а в июле - на 386 тысяч баррелей в сутки.

алжир

ирак

саудовская аравия

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общество , алжир, ирак, саудовская аравия, опек