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Блумберг: страны БРИКС осудят односторонние пошлины - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Блумберг: страны БРИКС осудят односторонние пошлины
Блумберг: страны БРИКС осудят односторонние пошлины - 05.07.2025, ПРАЙМ
Блумберг: страны БРИКС осудят односторонние пошлины
Страны БРИКС в заявлении по итогам предстоящего саммита в Бразилии планируют выразить серьезную обеспокоенность односторонним введением пошлин, а также осудить... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T01:27+0300
2025-07-05T01:27+0300
общество
бразилия
сша
палестина
дональд трамп
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Страны БРИКС в заявлении по итогам предстоящего саммита в Бразилии планируют выразить серьезную обеспокоенность односторонним введением пошлин, а также осудить меры принудительного характера, противоречащие международному праву, передает Блумберг со ссылкой на двух чиновников из правительств стран-участниц саммита. По данным агентства, речь идет о торговых пошлинах, введенных администрацией президента США Дональда Трампа, хотя в самом тексте заявления это не упоминается. Один из источников Блумберга отметил, что итоговый текст заявления еще может измениться. "В черновом заявлении, подготовленном для их (стран БРИКС - ред.) встречи в Бразилии... лидеры озвучат "серьезную обеспокоенность" односторонними пошлинными и нетарифными мерами. Главы правительств также осудят введение "односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву", - говорится в материале агентства. По данным источников агентства, страны БРИКС также могут выразить "серьезную озабоченность" ситуацией в Палестине, в том числе возобновлением израильских ударов и созданием препятствий поставкам гуманитарной помощи. Кроме того, отметили источники, участники саммита обсуждают возможность призыва к полному отводу израильских сил из сектора Газа. Наконец, как сообщают источники, страны БРИКС, как ожидается, выразят поддержку Парижского соглашения по климату и призовут к глобальному контролю над искусственным интеллектом. Саммит БРИКС пройдёт с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с объединением сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
общество , бразилия, сша, палестина, дональд трамп
Общество , БРАЗИЛИЯ, США, ПАЛЕСТИНА, Дональд Трамп
01:27 05.07.2025
 
Блумберг: страны БРИКС осудят односторонние пошлины

Блумберг: страны БРИКС осудят односторонние пошлины и осудят принудительные меры

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Страны БРИКС в заявлении по итогам предстоящего саммита в Бразилии планируют выразить серьезную обеспокоенность односторонним введением пошлин, а также осудить меры принудительного характера, противоречащие международному праву, передает Блумберг со ссылкой на двух чиновников из правительств стран-участниц саммита.
По данным агентства, речь идет о торговых пошлинах, введенных администрацией президента США Дональда Трампа, хотя в самом тексте заявления это не упоминается. Один из источников Блумберга отметил, что итоговый текст заявления еще может измениться.
"В черновом заявлении, подготовленном для их (стран БРИКС - ред.) встречи в Бразилии... лидеры озвучат "серьезную обеспокоенность" односторонними пошлинными и нетарифными мерами. Главы правительств также осудят введение "односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву", - говорится в материале агентства.
По данным источников агентства, страны БРИКС также могут выразить "серьезную озабоченность" ситуацией в Палестине, в том числе возобновлением израильских ударов и созданием препятствий поставкам гуманитарной помощи. Кроме того, отметили источники, участники саммита обсуждают возможность призыва к полному отводу израильских сил из сектора Газа. Наконец, как сообщают источники, страны БРИКС, как ожидается, выразят поддержку Парижского соглашения по климату и призовут к глобальному контролю над искусственным интеллектом.
Саммит БРИКС пройдёт с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с объединением сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
 
ОбществоБРАЗИЛИЯСШАПАЛЕСТИНАДональд Трамп
 
 
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