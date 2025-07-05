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Владельца ЮГК задержали при попытке покинуть Россию, пишут СМИ

Владельца ЮГК задержали при попытке покинуть Россию, пишут СМИ - 05.07.2025, ПРАЙМ

Владельца ЮГК задержали при попытке покинуть Россию, пишут СМИ

Владелец ООО "Управляющая компания ЮГК" Константин Струков был задержан при попытке покинуть территорию РФ, сообщает газета "Коммерсант". | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T23:55+0300

2025-07-05T23:55+0300

2025-07-05T23:55+0300

происшествия

югк

владелец

арест

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_7b5531a6d631787092141dc7375580d6.jpg

МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Владелец ООО "Управляющая компания ЮГК" Константин Струков был задержан при попытке покинуть территорию РФ, сообщает газета "Коммерсант". Челябинские правоохранительные органы в среду сообщили РИА Новости о проведении обысков в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. "Зампред Челябинского заксобрания Константин Струков, несмотря на судебный запрет, пытался уехать из России. Как стало известно "Ъ", он собирался вылететь 5 июля из Челябинска в Турцию на личном бизнес-джете Bombardier (регистрационный номер RA-67131), стоимостью свыше $50 миллионов. Однако Росавиация запретила взлет уже готовому подняться в воздух судну, на которое приставы ранее наложили арест", - пишет газета. Отмечается, что на борту судебные приставы изъяли у Струкова загранпаспорт, который к тому времени уже был аннулирован миграционной службой МВД России. Советский райсуд Челябинска ранее сообщал, что 2 июля поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний, предварительное заседание по иску назначено на 8 июля на 14.00 (12.00 мск). По иску восемь ответчиков, среди них Константин Струков, Александра Струкова, а также пять третьих юридических лиц – "Управляющая компания ЮГК", "Южуралзолото группа компаний", "Бизнес-актив", "Хоум" и "Уралвент". Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Генпрокуратура просит передать государству, в том числе, 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной. ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

югк, владелец, арест