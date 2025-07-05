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Словакия вновь заблокировала санкции ЕС против России - 05.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Словакия вновь заблокировала санкции ЕС против России
Словакия вновь заблокировала санкции ЕС против России - 05.07.2025, ПРАЙМ
Словакия вновь заблокировала санкции ЕС против России
Словакия в пятницу в Брюсселе на уровне послов вновь заблокировала новые санкции Европейского союза против РФ, продолжит консультации с Еврокомиссией об... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T00:00+0300
2025-07-05T00:00+0300
экономика
словакия
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БРАТИСЛАВА, 4 июл - ПРАЙМ. Словакия в пятницу в Брюсселе на уровне послов вновь заблокировала новые санкции Европейского союза против РФ, продолжит консультации с Еврокомиссией об энергоресурсах, сообщило словацкое новостное агентство TASR. "Словакия в пятницу на уровне послов государств-членов Европейского союза вновь заблокировала принятие 18-го пакета санкций против РФ", - сообщило издание со ссылкой на МИД Словакии. В МИД страны сообщили, что "Словакия готова продолжать конструктивную коммуникацию с Европейской комиссией", добавив, что пока переговоры не сняли существующие у страны возражения к инициативе RePowerEU. В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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словакия, рф, брюссель, роберт фицо, ес, мид, ек
Экономика, СЛОВАКИЯ, РФ, Брюссель, Роберт Фицо, ЕС, МИД, ЕК
00:00 05.07.2025
 
Словакия вновь заблокировала санкции ЕС против России

TASR: Словакия вновь заблокировала санкции ЕС против России

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
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БРАТИСЛАВА, 4 июл - ПРАЙМ. Словакия в пятницу в Брюсселе на уровне послов вновь заблокировала новые санкции Европейского союза против РФ, продолжит консультации с Еврокомиссией об энергоресурсах, сообщило словацкое новостное агентство TASR.
"Словакия в пятницу на уровне послов государств-членов Европейского союза вновь заблокировала принятие 18-го пакета санкций против РФ", - сообщило издание со ссылкой на МИД Словакии.
В МИД страны сообщили, что "Словакия готова продолжать конструктивную коммуникацию с Европейской комиссией", добавив, что пока переговоры не сняли существующие у страны возражения к инициативе RePowerEU.
В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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