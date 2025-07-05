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Трамп заявил о важности военной модернизации США - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил о важности военной модернизации США
Трамп заявил о важности военной модернизации США - 05.07.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о важности военной модернизации США
Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание "большого, красивого" законопроекта о бюджете стало шагом на пути одной из самых значимых военных... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T03:12+0300
2025-07-05T03:12+0300
общество
сша
дональд трамп
джей ди вэнс
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 5 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание "большого, красивого" законопроекта о бюджете стало шагом на пути одной из самых значимых военных модернизаций в истории. "Это будет одна из важнейших военных модернизаций за всю историю. В первый срок мы восстановили нашу армию, а теперь собираемся модернизировать и заново переоснастить наши вооруженные силы. Мы построим великий "Золотой купол" по всей нашей стране," – заявил Трамп из Белого дома, обращаясь к нации по случаю Дня независимости США. "Золотой купол" – это система противоракетной обороны (ПРО), которую разрабатывают в США по инициативе Трампа. Как заявил президент, любой, кто попытается нанести вред Америке, столкнется с этой системой. Конгресс США принял законопроект о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый", в рамках которого выделяются беспрецедентные суммы на финансирование армии США. Законопроект направлен на усиление оборонных возможностей США через финансирование ключевых направлений: повышение качества жизни военнослужащих, развитие кораблестроения, интеграция систем ПВО и ПРО, укрепление устойчивости цепочек поставок боеприпасов, масштабирование производства бюджетных вооружений, улучшение кибербезопасности и эффективности минобороны, обеспечение превосходства в воздухе, модернизацию ядерных сил, наращивание потенциала Индо-Тихоокеанского командования, общее повышение боеготовности, поддержку миссий по охране границ и борьбе с наркотрафиком, а также надзор за исполнением программ и военное строительство. Процесс принятия законопроекта занял два месяца. В палате представителей он был одобрен с минимальным перевесом – 218 голосов против 214. В сенате ситуация сложилась еще более напряжённой: 51 голос против 50. "Ничью" удалось разрешить благодаря голосу вице-президента Джей Ди Вэнса.
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192
40
192
40
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5
4.7
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общество , сша, дональд трамп, джей ди вэнс, конгресс сша
Общество , США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Конгресс США
03:12 05.07.2025
 
Трамп заявил о важности военной модернизации США

Трамп: законопроект о бюджете стал шагом на пути одной из важнейших военных модернизаций

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ВАШИНГТОН, 5 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание "большого, красивого" законопроекта о бюджете стало шагом на пути одной из самых значимых военных модернизаций в истории.
"Это будет одна из важнейших военных модернизаций за всю историю. В первый срок мы восстановили нашу армию, а теперь собираемся модернизировать и заново переоснастить наши вооруженные силы. Мы построим великий "Золотой купол" по всей нашей стране," – заявил Трамп из Белого дома, обращаясь к нации по случаю Дня независимости США.
"Золотой купол" – это система противоракетной обороны (ПРО), которую разрабатывают в США по инициативе Трампа. Как заявил президент, любой, кто попытается нанести вред Америке, столкнется с этой системой.
Конгресс США принял законопроект о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый", в рамках которого выделяются беспрецедентные суммы на финансирование армии США.
Законопроект направлен на усиление оборонных возможностей США через финансирование ключевых направлений: повышение качества жизни военнослужащих, развитие кораблестроения, интеграция систем ПВО и ПРО, укрепление устойчивости цепочек поставок боеприпасов, масштабирование производства бюджетных вооружений, улучшение кибербезопасности и эффективности минобороны, обеспечение превосходства в воздухе, модернизацию ядерных сил, наращивание потенциала Индо-Тихоокеанского командования, общее повышение боеготовности, поддержку миссий по охране границ и борьбе с наркотрафиком, а также надзор за исполнением программ и военное строительство.
Процесс принятия законопроекта занял два месяца. В палате представителей он был одобрен с минимальным перевесом – 218 голосов против 214. В сенате ситуация сложилась еще более напряжённой: 51 голос против 50. "Ничью" удалось разрешить благодаря голосу вице-президента Джей Ди Вэнса.
 
ОбществоСШАДональд ТрампДжей Ди ВэнсКонгресс США
 
 
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