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Трамп заявил о важности военной модернизации США

Трамп заявил о важности военной модернизации США - 05.07.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о важности военной модернизации США

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание "большого, красивого" законопроекта о бюджете стало шагом на пути одной из самых значимых военных... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T03:12+0300

2025-07-05T03:12+0300

2025-07-05T03:12+0300

общество

сша

дональд трамп

джей ди вэнс

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 5 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание "большого, красивого" законопроекта о бюджете стало шагом на пути одной из самых значимых военных модернизаций в истории. "Это будет одна из важнейших военных модернизаций за всю историю. В первый срок мы восстановили нашу армию, а теперь собираемся модернизировать и заново переоснастить наши вооруженные силы. Мы построим великий "Золотой купол" по всей нашей стране," – заявил Трамп из Белого дома, обращаясь к нации по случаю Дня независимости США. "Золотой купол" – это система противоракетной обороны (ПРО), которую разрабатывают в США по инициативе Трампа. Как заявил президент, любой, кто попытается нанести вред Америке, столкнется с этой системой. Конгресс США принял законопроект о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый", в рамках которого выделяются беспрецедентные суммы на финансирование армии США. Законопроект направлен на усиление оборонных возможностей США через финансирование ключевых направлений: повышение качества жизни военнослужащих, развитие кораблестроения, интеграция систем ПВО и ПРО, укрепление устойчивости цепочек поставок боеприпасов, масштабирование производства бюджетных вооружений, улучшение кибербезопасности и эффективности минобороны, обеспечение превосходства в воздухе, модернизацию ядерных сил, наращивание потенциала Индо-Тихоокеанского командования, общее повышение боеготовности, поддержку миссий по охране границ и борьбе с наркотрафиком, а также надзор за исполнением программ и военное строительство. Процесс принятия законопроекта занял два месяца. В палате представителей он был одобрен с минимальным перевесом – 218 голосов против 214. В сенате ситуация сложилась еще более напряжённой: 51 голос против 50. "Ничью" удалось разрешить благодаря голосу вице-президента Джей Ди Вэнса.

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общество , сша, дональд трамп, джей ди вэнс, конгресс сша