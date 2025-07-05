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Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации на Украине
Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации на Украине - 05.07.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации вокруг Украины, но не может точно сказать, случится ли это. | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T07:19+0300
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ВАШИНГТОН, 5 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации вокруг Украины, но не может точно сказать, случится ли это.
"Ситуация на Украине принадлежит (бывшему президенту США Джо - ред.) Байдену, я просто пытаюсь добиться ее разрешения. Посмотрим. Я не знаю, я не могу вам сказать, произойдет это или нет. Я бы хотел, чтобы произошло", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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общество , украина, сша, дональд трамп, владимир путин
Общество , УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации на Украине
Президент США Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации вокруг Украины
ВАШИНГТОН, 5 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации вокруг Украины, но не может точно сказать, случится ли это.
"Ситуация на Украине принадлежит (бывшему президенту США Джо - ред.) Байдену, я просто пытаюсь добиться ее разрешения. Посмотрим. Я не знаю, я не могу вам сказать, произойдет это или нет. Я бы хотел, чтобы произошло", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".