https://1prime.ru/20250705/tramp-859199218.html

"Нужно встряхнуть": в Киеве узнали, зачем Трамп звонил Путину

"Нужно встряхнуть": в Киеве узнали, зачем Трамп звонил Путину - 05.07.2025, ПРАЙМ

"Нужно встряхнуть": в Киеве узнали, зачем Трамп звонил Путину

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным был попыткой американского лидера принудить Владимира Зеленского к заключению мирного... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T09:28+0300

2025-07-05T09:28+0300

2025-07-05T09:28+0300

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным был попыткой американского лидера принудить Владимира Зеленского к заключению мирного соглашения с Россией, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Завершение войны требует решений. Зеленский не хочет их брать на себя, поэтому их берет Трамп и приостанавливает поставки, потом звонит Путину. <…> Потому что его (Зеленского — прим. ред.) нужно встряхнуть, прежде чем выкинуть", - заявил Дубинский в эфире своего YouTube-канала.Трамп решил продемонстрировать Зеленскому объективную реальность, которую глава киевского режима отказывается признавать, но все равно будет вынужден принять, считает депутат."Вот, молодой человек, я тебе завтра позвоню, объясню о чем договорились. Так что вот тебе дорожная карта, ну и выполняй", - озвучил Дубинский вероятную позицию американского лидера.В четверг состоялся новый телефонный разговор Путина и Трампа. По словам Юрия Ушакова, российский и американский президенты обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.До этого последний телефонный разговор лидеров стран состоялся 14 июня, продлившись 50 минут. В ходе июньского разговора Путин и Трамп также обсуждали урегулирование конфликта на Украине, а также обострение ситуации на Ближнем Востоке. Помимо этого, российский лидер поздравил Трампа с днем рождения, а также 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.

https://1prime.ru/20250705/putin-859198409.html

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дональд трамп, сша, россия, владимир путин, украина, владимир зеленский