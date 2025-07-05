https://1prime.ru/20250705/tramp-859199657.html

"Очевидные преимущества": Трампу невыгодна помощь Киеву, выяснили в США

"Очевидные преимущества": Трампу невыгодна помощь Киеву, выяснили в США - 05.07.2025, ПРАЙМ

"Очевидные преимущества": Трампу невыгодна помощь Киеву, выяснили в США

Президент США Дональд Трамп вынужден перераспределять военные ресурсы для решения внешнеполитических задач, что, в частности, отражается на объемах помощи... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T10:14+0300

2025-07-05T10:14+0300

2025-07-05T10:14+0300

политика

сша

дональд трамп

украина

поставки оружия украине

израиль

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вынужден перераспределять военные ресурсы для решения внешнеполитических задач, что, в частности, отражается на объемах помощи Украине, сообщает газета Washington Post.Как отмечает издание, в настоящее время Трамп сосредоточился на поддержке Израиля."Главным вызовом в американской внешней политике является сейчас то, что обязательства Вашингтона в сфере обороны по всему миру превышают его возможности их выполнять", - пишет газета.Для Трампа максимальная поддержка Израиля за счет Украины представляется политически и стратегически выгодной в условиях внутриполитических разногласий относительно внешнеполитического курса США. Газета предполагает, что такая политика позволяет Трампу балансировать между различными группами внутри его коалиции."Если Трамп хочет угодить и "ястребам", и "голубям" в своей разделенной коалиции, то жесткая линия в отношении Ирана и более мягкая в отношении России имеет очевидные политические преимущества с его точки зрения", - говорится в публикации.Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок вооружений Украине, что позднее подтвердила представитель Белого дома Анна Келли, объяснив это необходимостью приоритета интересов США.В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок оружия Украине приближает окончание спецоперации.

https://1prime.ru/20250705/putin-859198409.html

сша

украина

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сша, дональд трамп, украина, поставки оружия украине, израиль