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"Неожиданно появился". Цукерберга выгнали из Овального кабинета, узнал NBC - 05.07.2025, ПРАЙМ
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"Неожиданно появился". Цукерберга выгнали из Овального кабинета, узнал NBC
"Неожиданно появился". Цукерберга выгнали из Овального кабинета, узнал NBC - 05.07.2025, ПРАЙМ
"Неожиданно появился". Цукерберга выгнали из Овального кабинета, узнал NBC
Председателя, главного исполнительного директора и контролирующего акционера корпорации Meta* Марка Цукерберга выставили из Овального кабинета Белого дома. Об... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T17:53+0300
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происшествия
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белый дом
овальный кабинет
марк цукерберг
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Председателя, главного исполнительного директора и контролирующего акционера корпорации Meta* Марка Цукерберга выставили из Овального кабинета Белого дома. Об этом, ссылаясь на источники, рассказал ТВ-канал NBC News. По данным телеканала, глава Meta* неожиданно появился в кабинете президента США Дональда Трампа в тот момент, когда глава Белого дома и военное руководство страны обсуждали вопрос о перспективных истребителях шестого поколения F-47."Опасаясь, что у него (Цукерберга - прим. ред.) нет допуска к секретной информации, чиновники попросили магната социальных сетей подождать снаружи", - сообщил NBC News.Также телеканал отметил, что после завершения совещания с президентом несколько чиновников покинули Овальный кабинет с озадаченным видом, беспокоясь, что произошла утечка секретных данных.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp) запрещена в России как экстремистская.
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сша, белый дом, овальный кабинет, марк цукерберг, дональд трамп
Происшествия, США, Белый дом, Овальный кабинет, Марк Цукерберг, Дональд Трамп
17:53 05.07.2025 (обновлено: 17:57 05.07.2025)
 
"Неожиданно появился". Цукерберга выгнали из Овального кабинета, узнал NBC

NBC News: Цукерберга выставили из Овального кабинета Белого дома

© AFP / Josh Edelson%Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг
%Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© AFP / Josh Edelson
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Председателя, главного исполнительного директора и контролирующего акционера корпорации Meta* Марка Цукерберга выставили из Овального кабинета Белого дома. Об этом, ссылаясь на источники, рассказал ТВ-канал NBC News.
По данным телеканала, глава Meta* неожиданно появился в кабинете президента США Дональда Трампа в тот момент, когда глава Белого дома и военное руководство страны обсуждали вопрос о перспективных истребителях шестого поколения F-47.
"Опасаясь, что у него (Цукерберга - прим. ред.) нет допуска к секретной информации, чиновники попросили магната социальных сетей подождать снаружи", - сообщил NBC News.
Также телеканал отметил, что после завершения совещания с президентом несколько чиновников покинули Овальный кабинет с озадаченным видом, беспокоясь, что произошла утечка секретных данных.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp) запрещена в России как экстремистская.
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ПроисшествияСШАБелый домОвальный кабинетМарк ЦукербергДональд Трамп
 
 
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