https://1prime.ru/20250705/tsukerberg-859206011.html

"Неожиданно появился". Цукерберга выгнали из Овального кабинета, узнал NBC

"Неожиданно появился". Цукерберга выгнали из Овального кабинета, узнал NBC - 05.07.2025, ПРАЙМ

"Неожиданно появился". Цукерберга выгнали из Овального кабинета, узнал NBC

Председателя, главного исполнительного директора и контролирующего акционера корпорации Meta* Марка Цукерберга выставили из Овального кабинета Белого дома. Об... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T17:53+0300

2025-07-05T17:53+0300

2025-07-05T17:57+0300

происшествия

сша

белый дом

овальный кабинет

марк цукерберг

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82944/99/829449996_0:0:3254:1830_1920x0_80_0_0_53ab2fa60a5e711064613bda9e9a1d1f.jpg

МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Председателя, главного исполнительного директора и контролирующего акционера корпорации Meta* Марка Цукерберга выставили из Овального кабинета Белого дома. Об этом, ссылаясь на источники, рассказал ТВ-канал NBC News. По данным телеканала, глава Meta* неожиданно появился в кабинете президента США Дональда Трампа в тот момент, когда глава Белого дома и военное руководство страны обсуждали вопрос о перспективных истребителях шестого поколения F-47."Опасаясь, что у него (Цукерберга - прим. ред.) нет допуска к секретной информации, чиновники попросили магната социальных сетей подождать снаружи", - сообщил NBC News.Также телеканал отметил, что после завершения совещания с президентом несколько чиновников покинули Овальный кабинет с озадаченным видом, беспокоясь, что произошла утечка секретных данных.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20250615/roskomnadzor-858508005.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, белый дом, овальный кабинет, марк цукерберг, дональд трамп