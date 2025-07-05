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Турецкая оппозиция призвала к досрочным президентским выборам - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Турецкая оппозиция призвала к досрочным президентским выборам
Турецкая оппозиция призвала к досрочным президентским выборам - 05.07.2025, ПРАЙМ
Турецкая оппозиция призвала к досрочным президентским выборам
Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель призвал действующие власти пойти на досрочные президентские выборы в... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T16:31+0300
2025-07-05T16:31+0300
политика
турция
оппозиция
досрочные выборы
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АНКАРА, 5 июл - ПРАЙМ. Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель призвал действующие власти пойти на досрочные президентские выборы в ноябре. Правоохранительные органы рано утром в субботу задержали мэров трех крупных турецких городов - Аданы, Антальи и Адыямана - в рамках расследования фактов коррупции в администрациях, руководимых представителями СНР. Лидер партии после этого созвал экстренное заседание исполнительного комитета СНР. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в попытке "скрыть преступления и оправдать преступников", по его словам, оппозиция пытается "исказить ситуацию" с помощью уличных протестов. "Если Ak Parti (турецкая правящая Партия справедливости и развития - ред.) - первая партия, давайте проведем досрочные выборы в воскресенье 2 ноября. Если бы вы были первой партией, вы бы пошли на выборы", - заявил Озель в выступлении, которое транслировалось по оппозиционным телеканалам в субботу. CHP с конца марта призывает к досрочным выборам президента, хотя власти Турции не раз заявляли, что на повестке дня этот вопрос не стоит. Следующие президентские выборы запланированы на весну 2028 года. CHP может выдвинуть мэра Анкары Мансура Яваша кандидатом в президенты в случае, если арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, выбранный партией в качестве кандидата в президенты, не будет освобожден, заявил ранее лидер партии.
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турция, оппозиция, досрочные выборы
Политика, ТУРЦИЯ, Оппозиция, досрочные выборы
16:31 05.07.2025
 
Турецкая оппозиция призвала к досрочным президентским выборам

Лидер турецкой оппозиции Озель призвал к досрочным президентским выборам в ноябре

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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АНКАРА, 5 июл - ПРАЙМ. Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель призвал действующие власти пойти на досрочные президентские выборы в ноябре.
Правоохранительные органы рано утром в субботу задержали мэров трех крупных турецких городов - Аданы, Антальи и Адыямана - в рамках расследования фактов коррупции в администрациях, руководимых представителями СНР. Лидер партии после этого созвал экстренное заседание исполнительного комитета СНР. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в попытке "скрыть преступления и оправдать преступников", по его словам, оппозиция пытается "исказить ситуацию" с помощью уличных протестов.
"Если Ak Parti (турецкая правящая Партия справедливости и развития - ред.) - первая партия, давайте проведем досрочные выборы в воскресенье 2 ноября. Если бы вы были первой партией, вы бы пошли на выборы", - заявил Озель в выступлении, которое транслировалось по оппозиционным телеканалам в субботу.
CHP с конца марта призывает к досрочным выборам президента, хотя власти Турции не раз заявляли, что на повестке дня этот вопрос не стоит. Следующие президентские выборы запланированы на весну 2028 года. CHP может выдвинуть мэра Анкары Мансура Яваша кандидатом в президенты в случае, если арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, выбранный партией в качестве кандидата в президенты, не будет освобожден, заявил ранее лидер партии.
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ПолитикаТУРЦИЯОппозициядосрочные выборы
 
 
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