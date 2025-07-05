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Дачников предупредили о неожиданном штрафе, который ударит по кошельку - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Дачников предупредили о неожиданном штрафе, который ударит по кошельку
Дачников предупредили о неожиданном штрафе, который ударит по кошельку - 05.07.2025, ПРАЙМ
Дачников предупредили о неожиданном штрафе, который ударит по кошельку
За нарушение правил использования пестицидов и агрохимикатов при обработке дачного участка можно получить штраф, рассказал агентству "Прайм" юрист Тимур Харди. | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T03:03+0300
2025-07-05T03:03+0300
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. За нарушение правил использования пестицидов и агрохимикатов при обработке дачного участка можно получить штраф, рассказал агентству "Прайм" юрист Тимур Харди.На официальном сайте Минсельхоза России можно найти каталог разрешенных к применению в нашей стране пестицидов и агрохимикатов, которые прошли регистрацию. Он достаточно большой и нельзя применять препарат, если его нет в данном каталоге. Однако на практике дачники довольно часто используют препараты, не прошедшие государственную регистрацию, то есть "запрещенку".В итоге при неправильном использовании или использовании запрещенных препаратов страдают животные, птицы и люди, у которых вещества могут годами накапливаться в организме и вызывать онкологию и другие болезни. Также препараты загрязняют почву и грунтовые воды на долгие годы. Поэтому за неправильное использование химикатов можно получить штраф."Перед использованием препарата необходимо внимательно изучить инструкцию, можно ли применять препарат для личного хозяйства, не причинит ли он ущерб животным. Дачникам нельзя использовать пестициды, предназначенные исключительно для профессионалов или сельского хозяйства. Несоблюдение этих правил грозит штрафом от 1 до 2 тысяч рублей", - рассказал Харди.Если имеет место порча земли, штраф может составить от 3 до 5 тысяч рублей. Если же ваш участок находится вблизи источников питьевой воды и вы применили запрещенные химикаты, придется заплатить от 3 до 20 тысяч рублей. Также вас заставят возместить ущерб, если, к примеру, из-за вашей халатности погибли пчелы соседа - вы не предупредили заранее, обрабатывали днем, во время цветения медоносов.
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дача, бизнес, общество , минсельхоз
дача, Бизнес, Общество , Минсельхоз
03:03 05.07.2025
 
Дачников предупредили о неожиданном штрафе, который ударит по кошельку

Юрист Харди: за неправильную обработку участка химикатами грозит штраф

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкДачный отдых москвичей
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© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. За нарушение правил использования пестицидов и агрохимикатов при обработке дачного участка можно получить штраф, рассказал агентству "Прайм" юрист Тимур Харди.
На официальном сайте Минсельхоза России можно найти каталог разрешенных к применению в нашей стране пестицидов и агрохимикатов, которые прошли регистрацию. Он достаточно большой и нельзя применять препарат, если его нет в данном каталоге. Однако на практике дачники довольно часто используют препараты, не прошедшие государственную регистрацию, то есть "запрещенку".
В итоге при неправильном использовании или использовании запрещенных препаратов страдают животные, птицы и люди, у которых вещества могут годами накапливаться в организме и вызывать онкологию и другие болезни. Также препараты загрязняют почву и грунтовые воды на долгие годы. Поэтому за неправильное использование химикатов можно получить штраф.
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"Перед использованием препарата необходимо внимательно изучить инструкцию, можно ли применять препарат для личного хозяйства, не причинит ли он ущерб животным. Дачникам нельзя использовать пестициды, предназначенные исключительно для профессионалов или сельского хозяйства. Несоблюдение этих правил грозит штрафом от 1 до 2 тысяч рублей", - рассказал Харди.
Если имеет место порча земли, штраф может составить от 3 до 5 тысяч рублей. Если же ваш участок находится вблизи источников питьевой воды и вы применили запрещенные химикаты, придется заплатить от 3 до 20 тысяч рублей. Также вас заставят возместить ущерб, если, к примеру, из-за вашей халатности погибли пчелы соседа - вы не предупредили заранее, обрабатывали днем, во время цветения медоносов.
 
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