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"Паника в Киеве". В США рассказали об ответе Украины на приостановку помощи - 05.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250705/ukraina-859199970.html
"Паника в Киеве". В США рассказали об ответе Украины на приостановку помощи
"Паника в Киеве". В США рассказали об ответе Украины на приостановку помощи - 05.07.2025, ПРАЙМ
"Паника в Киеве". В США рассказали об ответе Украины на приостановку помощи
Решение Вашингтона вызвало панику в Киеве, побудив Министерство иностранных дел Украины вызвать высокопоставленного чиновника из посольства США", - пишет... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T10:50+0300
2025-07-05T10:50+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
киев
поставки оружия украине
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Решение Дональда Трампа приостановить помощь Украине вызвало резкую реакцию Киева, сообщает Responsible Statecraft."Решение Вашингтона вызвало панику в Киеве, побудив Министерство иностранных дел Украины вызвать высокопоставленного чиновника из посольства США", - пишет издание.Кроме того, в публикации отмечается, что на фоне российских ударов Киев лишился критически важных поставок вооружений. Причиной приостановки поставок со стороны США стало почти полное истощение американских запасов ракет ПВО.Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок, что подтвердила представитель Белого дома Анна Келли, объяснив это приоритетом интересов США.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок оружия Украине приближает окончание специальной военной операции.
https://1prime.ru/20250705/tramp-859199657.html
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сша, дональд трамп, украина, киев, поставки оружия украине
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Киев, поставки оружия Украине
10:50 05.07.2025
 
"Паника в Киеве". В США рассказали об ответе Украины на приостановку помощи

RS: Приостановка Трампом помощи Украине вызвала резкую панику в Киеве

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Решение Дональда Трампа приостановить помощь Украине вызвало резкую реакцию Киева, сообщает Responsible Statecraft.

"Решение Вашингтона вызвало панику в Киеве, побудив Министерство иностранных дел Украины вызвать высокопоставленного чиновника из посольства США", - пишет издание.
Кроме того, в публикации отмечается, что на фоне российских ударов Киев лишился критически важных поставок вооружений. Причиной приостановки поставок со стороны США стало почти полное истощение американских запасов ракет ПВО.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок, что подтвердила представитель Белого дома Анна Келли, объяснив это приоритетом интересов США.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок оружия Украине приближает окончание специальной военной операции.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
"Очевидные преимущества": Трампу невыгодна помощь Киеву, выяснили в США
10:14
 
ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНАКиевпоставки оружия Украине
 
 
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