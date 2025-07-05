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Украина почти исчерпала ресурс зенитных установок, заявили в Раде - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Украина почти исчерпала ресурс зенитных установок, заявили в Раде
Украина почти исчерпала ресурс зенитных установок, заявили в Раде - 05.07.2025, ПРАЙМ
Украина почти исчерпала ресурс зенитных установок, заявили в Раде
Ресурс зенитных установок в Киеве почти исчерпан, при этом отсутствует отлаженная система технической поддержки, заявила депутат Верховной рады Марьяна... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T14:02+0300
2025-07-05T14:02+0300
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Ресурс зенитных установок в Киеве почти исчерпан, при этом отсутствует отлаженная система технической поддержки, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. В пятницу украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков высказал мнение, что украинская ПВО не смогла противодействовать российским разведдронам, которые "беспрепятственно" летали над Киевом. "Ресурс зенитных установок типа "Гепард" и других в столице (в Киеве - ред.) практически исчерпан. Ремонты проводятся преимущественно за счет самих экипажей... Нет простого цикла сопровождения. Боевые команды самостоятельно ищут ресурсы для продолжения боевой работы", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее данным, в Киеве до сих пор отсутствуют системы активного наблюдения и реагирования: автоматизированные турели, наблюдательные башни, дополнительные мобильные группы с дронами-перехватчиками. Парламентарий заявила, что отсутствие базовой автоматизации воздушного наблюдения делает воздушное пространство города уязвимым для атак. Безуглая добавила, что кадровый состав группировки ПВО ослаблен из-за переводов в пехоту. "(В составе группировки - ред.) остались преимущественно ограниченно пригодные, часто алкоголики, люди старше 50, лица, которые не способны управлять даже базовым дроном, не говоря о дроне-перехватчике", - считает она. Воздушную тревогу регулярно объявляют в Киеве, а также в Киевской и других областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, рада, всу, пво
Вооружения, УКРАИНА, Рада, ВСУ, ПВО
14:02 05.07.2025
 
Украина почти исчерпала ресурс зенитных установок, заявили в Раде

Безуглая: ресурс зенитных установок на Украине практически исчерпан

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Ресурс зенитных установок в Киеве почти исчерпан, при этом отсутствует отлаженная система технической поддержки, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
В пятницу украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков высказал мнение, что украинская ПВО не смогла противодействовать российским разведдронам, которые "беспрепятственно" летали над Киевом.
"Ресурс зенитных установок типа "Гепард" и других в столице (в Киеве - ред.) практически исчерпан. Ремонты проводятся преимущественно за счет самих экипажей... Нет простого цикла сопровождения. Боевые команды самостоятельно ищут ресурсы для продолжения боевой работы", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
По ее данным, в Киеве до сих пор отсутствуют системы активного наблюдения и реагирования: автоматизированные турели, наблюдательные башни, дополнительные мобильные группы с дронами-перехватчиками. Парламентарий заявила, что отсутствие базовой автоматизации воздушного наблюдения делает воздушное пространство города уязвимым для атак.
Безуглая добавила, что кадровый состав группировки ПВО ослаблен из-за переводов в пехоту.
"(В составе группировки - ред.) остались преимущественно ограниченно пригодные, часто алкоголики, люди старше 50, лица, которые не способны управлять даже базовым дроном, не говоря о дроне-перехватчике", - считает она.
Воздушную тревогу регулярно объявляют в Киеве, а также в Киевской и других областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
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ВооруженияУКРАИНАРадаВСУПВО
 
 
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