https://1prime.ru/20250705/ukraina-859202211.html

Украина почти исчерпала ресурс зенитных установок, заявили в Раде

Украина почти исчерпала ресурс зенитных установок, заявили в Раде - 05.07.2025, ПРАЙМ

Украина почти исчерпала ресурс зенитных установок, заявили в Раде

Ресурс зенитных установок в Киеве почти исчерпан, при этом отсутствует отлаженная система технической поддержки, заявила депутат Верховной рады Марьяна... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T14:02+0300

2025-07-05T14:02+0300

2025-07-05T14:02+0300

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Ресурс зенитных установок в Киеве почти исчерпан, при этом отсутствует отлаженная система технической поддержки, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. В пятницу украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков высказал мнение, что украинская ПВО не смогла противодействовать российским разведдронам, которые "беспрепятственно" летали над Киевом. "Ресурс зенитных установок типа "Гепард" и других в столице (в Киеве - ред.) практически исчерпан. Ремонты проводятся преимущественно за счет самих экипажей... Нет простого цикла сопровождения. Боевые команды самостоятельно ищут ресурсы для продолжения боевой работы", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее данным, в Киеве до сих пор отсутствуют системы активного наблюдения и реагирования: автоматизированные турели, наблюдательные башни, дополнительные мобильные группы с дронами-перехватчиками. Парламентарий заявила, что отсутствие базовой автоматизации воздушного наблюдения делает воздушное пространство города уязвимым для атак. Безуглая добавила, что кадровый состав группировки ПВО ослаблен из-за переводов в пехоту. "(В составе группировки - ред.) остались преимущественно ограниченно пригодные, часто алкоголики, люди старше 50, лица, которые не способны управлять даже базовым дроном, не говоря о дроне-перехватчике", - считает она. Воздушную тревогу регулярно объявляют в Киеве, а также в Киевской и других областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://1prime.ru/20250705/ukraina-859199970.html

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украина, рада, всу, пво