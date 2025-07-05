https://1prime.ru/20250705/velikobritaniya-859206395.html

Великобритания восстановила дипломатические отношения с Сирией

Великобритания восстановила дипломатические отношения с Сирией - 05.07.2025, ПРАЙМ

Великобритания восстановила дипломатические отношения с Сирией

Великобритания восстановила дипломатические отношения с Сирией после первого за 14 лет визита британского министра в страну, говорится в заявлении МИД... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T18:17+0300

2025-07-05T18:17+0300

2025-07-05T18:17+0300

политика

великобритания

дипломатические отношения

восстановление

https://cdnn.1prime.ru/img/84186/67/841866762_31:0:1931:1069_1920x0_80_0_0_3924a22d4e8e8b529eb75885bb75a5be.jpg

ЛОНДОН, 5 июл – ПРАЙМ. Великобритания восстановила дипломатические отношения с Сирией после первого за 14 лет визита британского министра в страну, говорится в заявлении МИД королевства, опубликованном в субботу на сайте британского правительства. "Великобритания официально восстановила дипломатические отношения с сирийским правительством после визита министра иностранных дел в Дамаск сегодня", - сказано в документе. Отмечается, что это стало первым за 14 лет визитом какого-либо британского министра в Сирию.

https://1prime.ru/20250702/golany-859119452.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, дипломатические отношения, восстановление