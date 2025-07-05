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Великобритания восстановила дипломатические отношения с Сирией - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Великобритания восстановила дипломатические отношения с Сирией
Великобритания восстановила дипломатические отношения с Сирией - 05.07.2025, ПРАЙМ
Великобритания восстановила дипломатические отношения с Сирией
Великобритания восстановила дипломатические отношения с Сирией после первого за 14 лет визита британского министра в страну, говорится в заявлении МИД... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T18:17+0300
2025-07-05T18:17+0300
политика
великобритания
дипломатические отношения
восстановление
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ЛОНДОН, 5 июл – ПРАЙМ. Великобритания восстановила дипломатические отношения с Сирией после первого за 14 лет визита британского министра в страну, говорится в заявлении МИД королевства, опубликованном в субботу на сайте британского правительства. "Великобритания официально восстановила дипломатические отношения с сирийским правительством после визита министра иностранных дел в Дамаск сегодня", - сказано в документе. Отмечается, что это стало первым за 14 лет визитом какого-либо британского министра в Сирию.
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великобритания, дипломатические отношения, восстановление
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, дипломатические отношения, восстановление
18:17 05.07.2025
 
Великобритания восстановила дипломатические отношения с Сирией

МИД: Великобритания восстановила дипломатические отношения с Сирией

© РИА Новости . Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСтраны мира. Сирия
Страны мира. Сирия - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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ЛОНДОН, 5 июл – ПРАЙМ. Великобритания восстановила дипломатические отношения с Сирией после первого за 14 лет визита британского министра в страну, говорится в заявлении МИД королевства, опубликованном в субботу на сайте британского правительства.
"Великобритания официально восстановила дипломатические отношения с сирийским правительством после визита министра иностранных дел в Дамаск сегодня", - сказано в документе.
Отмечается, что это стало первым за 14 лет визитом какого-либо британского министра в Сирию.
*Солдаты сирийской армии в одной из деревень провинции Хама, Сирия - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
Власти Сирии исключили заключение мира с Израилем до освобождения Голан
2 июля, 22:17
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯдипломатические отношениявосстановление
 
 
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