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Британцев опросили о поддержке курса правительства премьера Стармера - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Британцев опросили о поддержке курса правительства премьера Стармера
Британцев опросили о поддержке курса правительства премьера Стармера - 05.07.2025, ПРАЙМ
Британцев опросили о поддержке курса правительства премьера Стармера
Более половины жителей Великобритании недовольны курсом, который избрало правительство страны под руководством премьера Кира Стармера, следует из опроса,... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T22:24+0300
2025-07-05T22:24+0300
политика
великобритания
опрос
правительство
кир стармер
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Более половины жителей Великобритании недовольны курсом, который избрало правительство страны под руководством премьера Кира Стармера, следует из опроса, проведенного консалтинговой компанией Electoral Calculus и компанией Find Out Now и опубликованного газетой Mirror. Согласно результатам исследования, 55% опрошенных считают, что Великобритания под руководством Стармера находится на "неправильном пути", противоположную точку зрения высказали лишь 8% респондентов. На вопрос о том, разделяет ли премьер-министр их ценности, 63% ответили отрицательно. При этом 48% заявили, что им неясно, за какие ценности выступает глава правительства. По данным опроса, почти половина британцев - 46% - считают, что лейбористкая партия Стармера концентрируется "не на тех вещах". На вопрос о том, насколько изменилось финансовое положение британских семей после вступления в должность Стармера, 46% респондентов ответили, что оно ухудшилось. Противоположного мнения придерживаются лишь 2% опрошенных. Опрос был проведен среди 2665 взрослых британцев в период с 3 по 4 июля. Статистическая погрешность не приводится. Февральский опрос компании YouGov показал, что правопопулистская партия Reform UK впервые обогнала правящую Лейбористскую партию в рейтинге одобрения. Согласно отдельному февральскому исследованию YouGov, лидер Reform UK Найджел Фараж опередил Стармера по рейтингу одобрения даже с учетом статистической погрешности. В начале мая газета Telegraph сообщала, что британские парламентарии-лейбористы недовольны Стармером из-за его "отсутствия" на внутриполитическом направлении. В июне исследование, проведенное компанией Find Out Now и опубликованное газетой Daily Mail, показало, что большинство британцев считают, что Стармер не удержится в должности до следующих всеобщих выборов.
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великобритания, опрос, правительство, кир стармер
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, опрос, правительство, Кир Стармер
22:24 05.07.2025
 
Британцев опросили о поддержке курса правительства премьера Стармера

Опрос: больше половины британцев не одобряют курс правительства Стармера

© Фото : No 10 Downing Street/Simon Dawson Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© Фото : No 10 Downing Street/Simon Dawson
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Более половины жителей Великобритании недовольны курсом, который избрало правительство страны под руководством премьера Кира Стармера, следует из опроса, проведенного консалтинговой компанией Electoral Calculus и компанией Find Out Now и опубликованного газетой Mirror.
Согласно результатам исследования, 55% опрошенных считают, что Великобритания под руководством Стармера находится на "неправильном пути", противоположную точку зрения высказали лишь 8% респондентов.
На вопрос о том, разделяет ли премьер-министр их ценности, 63% ответили отрицательно. При этом 48% заявили, что им неясно, за какие ценности выступает глава правительства. По данным опроса, почти половина британцев - 46% - считают, что лейбористкая партия Стармера концентрируется "не на тех вещах".
На вопрос о том, насколько изменилось финансовое положение британских семей после вступления в должность Стармера, 46% респондентов ответили, что оно ухудшилось. Противоположного мнения придерживаются лишь 2% опрошенных.
Опрос был проведен среди 2665 взрослых британцев в период с 3 по 4 июля. Статистическая погрешность не приводится.
Февральский опрос компании YouGov показал, что правопопулистская партия Reform UK впервые обогнала правящую Лейбористскую партию в рейтинге одобрения. Согласно отдельному февральскому исследованию YouGov, лидер Reform UK Найджел Фараж опередил Стармера по рейтингу одобрения даже с учетом статистической погрешности. В начале мая газета Telegraph сообщала, что британские парламентарии-лейбористы недовольны Стармером из-за его "отсутствия" на внутриполитическом направлении. В июне исследование, проведенное компанией Find Out Now и опубликованное газетой Daily Mail, показало, что большинство британцев считают, что Стармер не удержится в должности до следующих всеобщих выборов.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
СМИ: премьера Британии Стармера могут сместить через несколько месяцев
3 июля, 20:53
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯопросправительствоКир Стармер
 
 
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