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Володин предостерег от помощи мошенникам в выводе похищенных денег
Володин предостерег от помощи мошенникам в выводе похищенных денег - 05.07.2025, ПРАЙМ
Володин предостерег от помощи мошенникам в выводе похищенных денег
Те лица, кто в поисках легкого заработка помогают мошенникам выводить похищенные деньги, должны понимать, что за этим последует уголовное наказание, заявил... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T09:55+0300
2025-07-05T09:55+0300
2025-07-05T09:55+0300
общество
вячеслав володин
госдума
дропперы
мошеннические схемы
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Те лица, кто в поисках легкого заработка помогают мошенникам выводить похищенные деньги, должны понимать, что за этим последует уголовное наказание, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. С 5 июля вступают в силу изменения в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерный оборот средств платежей", которыми устанавливаются меры ответственности для лиц, содействующих мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Дропперство - соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных ими денег. По словам Володина, которые приводятся на сайте Госдумы, "тот, кто в поисках легкого заработка помогает мошенникам выводить похищенные у людей деньги, должен понимать, что за этим последует уголовное наказание". Председатель Госдумы отметил, что закон дополняет систему норм, направленных на противодействие кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников. Володин подчеркивал, что принятые нормы ограничат преступников в возможностях обналичивания похищенных денег. "Это позволит более эффективно защищать граждан и их средства", — уверен Володин. В соответствии со вступившим в силу законом до трех лет лишения свободы будет грозить клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений свою карту или доступ к счету другому лицу или совершившему неправомерные операции по его указанию. Также вплоть до шести лет лишения свободы со штрафом может быть назначено наказание за приобретение из корыстных побуждений чужой карты или доступа к счету другого лица, их дальнейшую передачу, осуществление неправомерных операций с ними.
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общество , вячеслав володин, госдума, дропперы, мошеннические схемы
Общество , Вячеслав Володин, Госдума, дропперы, мошеннические схемы
Володин предостерег от помощи мошенникам в выводе похищенных денег
Володин: тех, кто помогает мошенникам выводить похищенные деньги, ждет уголовное наказание
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Те лица, кто в поисках легкого заработка помогают мошенникам выводить похищенные деньги, должны понимать, что за этим последует уголовное наказание, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
С 5 июля вступают в силу изменения в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерный оборот средств платежей", которыми устанавливаются меры ответственности для лиц, содействующих мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Дропперство - соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных ими денег.
По словам Володина, которые приводятся на сайте Госдумы, "тот, кто в поисках легкого заработка помогает мошенникам выводить похищенные у людей деньги, должен понимать, что за этим последует уголовное наказание".
Председатель Госдумы отметил, что закон дополняет систему норм, направленных на противодействие кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников. Володин подчеркивал, что принятые нормы ограничат преступников в возможностях обналичивания похищенных денег.
"Это позволит более эффективно защищать граждан и их средства", — уверен Володин.
В соответствии со вступившим в силу законом до трех лет лишения свободы будет грозить клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений свою карту или доступ к счету другому лицу или совершившему неправомерные операции по его указанию. Также вплоть до шести лет лишения свободы со штрафом может быть назначено наказание за приобретение из корыстных побуждений чужой карты или доступа к счету другого лица, их дальнейшую передачу, осуществление неправомерных операций с ними.
Вступил в силу федеральный закон об уголовной ответственности для дропперов