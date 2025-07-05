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Wildberries запустил бета-тестирование сервиса такси в Минске - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Wildberries запустил бета-тестирование сервиса такси в Минске
Wildberries запустил бета-тестирование сервиса такси в Минске - 05.07.2025, ПРАЙМ
Wildberries запустил бета-тестирование сервиса такси в Минске
Wildberries запустила бета-тестирование сервиса такси WB Taxi в Минске - первыми им смогут воспользоваться клиенты маркетплейса, сообщается в релизе компании. | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T16:19+0300
2025-07-05T16:19+0300
экономика
wildberries
такси
минск
тестирование
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Wildberries запустила бета-тестирование сервиса такси WB Taxi в Минске - первыми им смогут воспользоваться клиенты маркетплейса, сообщается в релизе компании. "Пятого июля Wildberries запускает бета-тестирование WB Taxi в Минске, цель которого – протестировать новый сервис среди потенциальных пользователей, оценить работу приложения и проверить его функционал в производственной среде. Первыми пользователями сервиса для заказа такси станут реальные клиенты маркетплейса", - написано в релизе. Компания использует в сервисе собственную навигационную систему, а карты адаптированы под потребности пользователей. Тестирование продлится несколько месяцев, и его финальный этап предусматривает поиск зон для доработки, получение обратной связи, оценку соответствия продукта первоначальным ожиданиям перед запуском на широкую аудиторию. Пользователи, которые примут участие в бета-тестировании, смогут в будущем повлиять на функционал сервиса такси. "Философия и приоритет для проектной команды – это комфорт пассажиров и удобство сервиса для водителей, нам важно, чтобы продукт вышел на рынок максимально соответствующим ожиданиям аудитории. Мы запускаем широкое тестирование среди пользователей, чтобы собрать максимально объективную обратную связь. Попасть в бета-тест может любой клиент маркетплейса – достаточно оставить заявку, которая будет обработана в порядке очереди", - приводятся в релизе слова директора WB Taxi Михаила Жигало.
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wildberries, такси, минск, тестирование
Экономика, Wildberries, такси, МИНСК, тестирование
16:19 05.07.2025
 
Wildberries запустил бета-тестирование сервиса такси в Минске

Компания Wildberries запустила бета-тестирование сервиса такси в Минске

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Wildberries запустила бета-тестирование сервиса такси WB Taxi в Минске - первыми им смогут воспользоваться клиенты маркетплейса, сообщается в релизе компании.
"Пятого июля Wildberries запускает бета-тестирование WB Taxi в Минске, цель которого – протестировать новый сервис среди потенциальных пользователей, оценить работу приложения и проверить его функционал в производственной среде. Первыми пользователями сервиса для заказа такси станут реальные клиенты маркетплейса", - написано в релизе.
Компания использует в сервисе собственную навигационную систему, а карты адаптированы под потребности пользователей.
Тестирование продлится несколько месяцев, и его финальный этап предусматривает поиск зон для доработки, получение обратной связи, оценку соответствия продукта первоначальным ожиданиям перед запуском на широкую аудиторию. Пользователи, которые примут участие в бета-тестировании, смогут в будущем повлиять на функционал сервиса такси.
"Философия и приоритет для проектной команды – это комфорт пассажиров и удобство сервиса для водителей, нам важно, чтобы продукт вышел на рынок максимально соответствующим ожиданиям аудитории. Мы запускаем широкое тестирование среди пользователей, чтобы собрать максимально объективную обратную связь. Попасть в бета-тест может любой клиент маркетплейса – достаточно оставить заявку, которая будет обработана в порядке очереди", - приводятся в релизе слова директора WB Taxi Михаила Жигало.
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