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Семья владельца ЮГК купила дома и участки на побережье Черногории - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Семья владельца ЮГК купила дома и участки на побережье Черногории
Семья владельца ЮГК купила дома и участки на побережье Черногории - 05.07.2025, ПРАЙМ
Семья владельца ЮГК купила дома и участки на побережье Черногории
Семья владельца ООО "Управляющая компания ЮГК" Константина Струкова купила дома и участки земли на побережье в Черногории, их совокупная стоимость может... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T16:10+0300
2025-07-05T16:11+0300
экономика
югк
владелец
семья
недвижимость
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БЕЛГРАД, 5 июл – ПРАЙМ. Семья владельца ООО "Управляющая компания ЮГК" Константина Струкова купила дома и участки земли на побережье в Черногории, их совокупная стоимость может достигать 8 миллионов евро, свидетельствуют кадастровые документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. На текущей неделе стало известно о подаче Генпрокуратурой РФ иска с требованием обратить в доход государства все акции ЮГК, принадлежащие Струкову, и еще 10 компаний, имеющих отношение к бизнесмену. Согласно кадастровым данным государственного управления по недвижимости Черногории, у супруги предпринимателя - Людмилы Евгеньевны - в собственности и праве пользования несколько объектов и участков, купленных в районе Ораховац муниципалитета Котор на берегу Боко-Которской бухты в Черногории. На кадастровом участке №102 расположен дом, записанный в кадастре как "дом для отдыха, дача", с прилегающим участком площадью 309 квадратных метров. Площадь двухэтажного здания - 227 "квадратов". Оно находится на самом берегу. Сейчас дом находится в полной собственности Людмилы Струковой, но ранее единственным собственником был указан Константин Струков. В 2025 году была подана заявка на проект оценки увеличения этажности. Для сравнения, в настоящее время в объявлениях о продаже недвижимости в Ораховаце есть двухэтажные дома площадью 250 квадратных метров с бассейном у самой воды, которые продают за 1,2-1,25 миллиона евро. Цена Струковской "дачи", соответственно, может составить около миллиона евро. Под номером 110 в кадастровых документах числятся два здания, двор площадью 500 квадратных метров и земельный участок в 668 "квадратов". Первое здание зарегистрировано как "объект торговли, ресторанного дела и туризма". В нем четыре этажа и мансарда - всего 330 квадратных метров. Второй - также "объект торговли, ресторанного дела и туризма" и тоже четырехэтажный и с мансардой. Его площадь - 524 квадратных метра. В кадастре указано, что купленный участок находится в праве пользования у Людмилы Струковой. Формально он принадлежит государству Черногория, за него отвечает госпредприятие "Морско добро", которое контролирует объекты на охраняемой береговой линии. Объекты на участке при этом определены как собственность Струковой, но также с ограничениями. При этом ранее они были записаны на ее супруга. В 2025 году Струковы подали заявку на перевод этих объектов из права пользования в право собственности, говорится в кадастровых документах. Как рассказал РИА Новости директор крупного черногорского агентства недвижимости в Которе Иван Дашич, защитная зона "Морско добро" не определена четко в метрах и зависит буквально от расстояния, на которое максимально заходит волна на берег в течение года. По его словам, у объектов недвижимости в охраняемой зоне часто вместо права собственности в кадастровых документах указано право пользования, однако "это не влияет на цены и куплю-продажу, а в документах всегда указывается ограничение со стороны "Морско добро", что регулирует, в первую очередь, вопросы разрешения на застройку участков и реконструкции зданий". "Цены на первой линии у моря в муниципалитете Котор, особенно популярных районах Доброта и Ораховац, даже в случае, если речь идет о старых домах, требующих реконструкции, колеблются от 3 до 5 тысяч евро за квадратный метр, в зависимости не столько от рынка, сколько от личного желания владельца, ведь таких объектов немного", - сказал Дашич. Исходя из этих данных, стоимость двух объектов недвижимости, купленных Струковыми, в 330 и 524 квадратных метра на кадастровом участке 110 может достигать трех миллионов евро, даже с учетом права пользования, а не собственности над земельным участком. И это без учета стоимости остальной земли. На третьем из этих участков за номером 111 располагается земля сельхозназначения площадью 1056 квадратных метров. Сейчас там сад с деревьями. Этот купленный участок также находится в праве пользования у Людмилы Струковой, в 2025 году подана заявка на удаление ограничений на распоряжение им со стороны "Морско добро". По словам Дашича, цена на такие участки высока - около 800 евро за квадратный метр. Таким образом, "парк" может стоить почти 850 тысяч евро. Участки на берегу в Ораховаце - не единственные объекты, которыми владеют Струковы. Согласно документам, у Людмилы Струковой есть также право собственности на крупный земельный участок. В кадастровых документах соседнего с Котором муниципалитета Герцег-Нови в районе Бргули на побережье за Струковой числится участок леса площадью 11 839 квадратных метров. На этом участке под кадастровым номером 1532 находится недостроенный объект. На нее же записаны еще два смежных участка за номерами 1530 и 1531 общей площадью 4701 квадратный метр - всего около 1,7 гектара земли на берегу в этом районе. Согласно сайтам по продаже земельных участков, стоимость одного квадратного метра такой земли у моря находится в районе 200 евро. Таким образом, леса и поля Струковых там могут стоить более 3 миллионов евро. ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
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югк, владелец, семья, недвижимость
Экономика, ЮГК, владелец, семья, Недвижимость
16:10 05.07.2025 (обновлено: 16:11 05.07.2025)
 
Семья владельца ЮГК купила дома и участки на побережье Черногории

Семья владельца ЮГК Струкова купила дома и участки на побережье Черногории

© fotolia.com / TravelPhotographyЧерногория
Черногория - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© fotolia.com / TravelPhotography
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БЕЛГРАД, 5 июл – ПРАЙМ. Семья владельца ООО "Управляющая компания ЮГК" Константина Струкова купила дома и участки земли на побережье в Черногории, их совокупная стоимость может достигать 8 миллионов евро, свидетельствуют кадастровые документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
На текущей неделе стало известно о подаче Генпрокуратурой РФ иска с требованием обратить в доход государства все акции ЮГК, принадлежащие Струкову, и еще 10 компаний, имеющих отношение к бизнесмену.
Согласно кадастровым данным государственного управления по недвижимости Черногории, у супруги предпринимателя - Людмилы Евгеньевны - в собственности и праве пользования несколько объектов и участков, купленных в районе Ораховац муниципалитета Котор на берегу Боко-Которской бухты в Черногории.
На кадастровом участке №102 расположен дом, записанный в кадастре как "дом для отдыха, дача", с прилегающим участком площадью 309 квадратных метров. Площадь двухэтажного здания - 227 "квадратов". Оно находится на самом берегу.
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Сейчас дом находится в полной собственности Людмилы Струковой, но ранее единственным собственником был указан Константин Струков. В 2025 году была подана заявка на проект оценки увеличения этажности.
Для сравнения, в настоящее время в объявлениях о продаже недвижимости в Ораховаце есть двухэтажные дома площадью 250 квадратных метров с бассейном у самой воды, которые продают за 1,2-1,25 миллиона евро. Цена Струковской "дачи", соответственно, может составить около миллиона евро.
Под номером 110 в кадастровых документах числятся два здания, двор площадью 500 квадратных метров и земельный участок в 668 "квадратов". Первое здание зарегистрировано как "объект торговли, ресторанного дела и туризма". В нем четыре этажа и мансарда - всего 330 квадратных метров. Второй - также "объект торговли, ресторанного дела и туризма" и тоже четырехэтажный и с мансардой. Его площадь - 524 квадратных метра.
В кадастре указано, что купленный участок находится в праве пользования у Людмилы Струковой. Формально он принадлежит государству Черногория, за него отвечает госпредприятие "Морско добро", которое контролирует объекты на охраняемой береговой линии. Объекты на участке при этом определены как собственность Струковой, но также с ограничениями. При этом ранее они были записаны на ее супруга.
В 2025 году Струковы подали заявку на перевод этих объектов из права пользования в право собственности, говорится в кадастровых документах.
Как рассказал РИА Новости директор крупного черногорского агентства недвижимости в Которе Иван Дашич, защитная зона "Морско добро" не определена четко в метрах и зависит буквально от расстояния, на которое максимально заходит волна на берег в течение года.
По его словам, у объектов недвижимости в охраняемой зоне часто вместо права собственности в кадастровых документах указано право пользования, однако "это не влияет на цены и куплю-продажу, а в документах всегда указывается ограничение со стороны "Морско добро", что регулирует, в первую очередь, вопросы разрешения на застройку участков и реконструкции зданий".
"Цены на первой линии у моря в муниципалитете Котор, особенно популярных районах Доброта и Ораховац, даже в случае, если речь идет о старых домах, требующих реконструкции, колеблются от 3 до 5 тысяч евро за квадратный метр, в зависимости не столько от рынка, сколько от личного желания владельца, ведь таких объектов немного", - сказал Дашич.
Исходя из этих данных, стоимость двух объектов недвижимости, купленных Струковыми, в 330 и 524 квадратных метра на кадастровом участке 110 может достигать трех миллионов евро, даже с учетом права пользования, а не собственности над земельным участком. И это без учета стоимости остальной земли.
На третьем из этих участков за номером 111 располагается земля сельхозназначения площадью 1056 квадратных метров. Сейчас там сад с деревьями. Этот купленный участок также находится в праве пользования у Людмилы Струковой, в 2025 году подана заявка на удаление ограничений на распоряжение им со стороны "Морско добро".
По словам Дашича, цена на такие участки высока - около 800 евро за квадратный метр. Таким образом, "парк" может стоить почти 850 тысяч евро.
Участки на берегу в Ораховаце - не единственные объекты, которыми владеют Струковы. Согласно документам, у Людмилы Струковой есть также право собственности на крупный земельный участок.
В кадастровых документах соседнего с Котором муниципалитета Герцег-Нови в районе Бргули на побережье за Струковой числится участок леса площадью 11 839 квадратных метров. На этом участке под кадастровым номером 1532 находится недостроенный объект.
На нее же записаны еще два смежных участка за номерами 1530 и 1531 общей площадью 4701 квадратный метр - всего около 1,7 гектара земли на берегу в этом районе. Согласно сайтам по продаже земельных участков, стоимость одного квадратного метра такой земли у моря находится в районе 200 евро.
Таким образом, леса и поля Струковых там могут стоить более 3 миллионов евро.
ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
 
ЭкономикаЮГКвладелецсемьяНедвижимость
 
 
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