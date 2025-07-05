https://1prime.ru/20250705/zapad-859201856.html

"Найти стимулы": на Западе выдвинули неожиданную идею по миру на Украине

"Найти стимулы": на Западе выдвинули неожиданную идею по миру на Украине - 05.07.2025, ПРАЙМ

"Найти стимулы": на Западе выдвинули неожиданную идею по миру на Украине

Британский дипломат Иэн Прауд в статье для Strategic Culture утверждает, что смягчение западных санкций против России может ускорить урегулирование конфликта на | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T13:32+0300

2025-07-05T13:32+0300

2025-07-05T13:35+0300

политика

запад

европа

москва

украина

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83982/41/839824197_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_9870083dd45cc320f6f8cdc7de4a9d80.jpg

МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Британский дипломат Иэн Прауд в статье для Strategic Culture утверждает, что смягчение западных санкций против России может ускорить урегулирование конфликта на Украине."Очевидно, что и России, и Украине необходимо найти стимулы для прекращения боевых действий. Один из таких стимулов касается санкций", - заявляет дипломат.Автор отмечает, что санкции не смогли изменить экономическую модель России, в то время как Украина постоянно находится на грани банкротства. Европа, по словам Прауда, помимо прямых экономических потерь от санкций, несет дополнительные расходы на поддержание украинской экономики, и это давление усилится с уменьшением американской финансовой поддержки.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Россию, целью которого, по словам президента России Владимира Путина, является ухудшение жизни миллионов россиян.Тем не менее, в Москве неоднократно отмечали, что Россия справляется с санкционным давлением. Тем временем на Западе все чаще звучат заявления о неэффективности антироссийских санкций. При этом страны, которые ввели санкции, пока не решаются признать провал своей политики.

https://1prime.ru/20250705/tramp-859199657.html

запад

европа

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, европа, москва, украина, санкции против рф