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"Найти стимулы": на Западе выдвинули неожиданную идею по миру на Украине - 05.07.2025, ПРАЙМ
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"Найти стимулы": на Западе выдвинули неожиданную идею по миру на Украине
"Найти стимулы": на Западе выдвинули неожиданную идею по миру на Украине - 05.07.2025, ПРАЙМ
"Найти стимулы": на Западе выдвинули неожиданную идею по миру на Украине
Британский дипломат Иэн Прауд в статье для Strategic Culture утверждает, что смягчение западных санкций против России может ускорить урегулирование конфликта на | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T13:32+0300
2025-07-05T13:35+0300
политика
запад
европа
москва
украина
санкции против рф
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Британский дипломат Иэн Прауд в статье для Strategic Culture утверждает, что смягчение западных санкций против России может ускорить урегулирование конфликта на Украине."Очевидно, что и России, и Украине необходимо найти стимулы для прекращения боевых действий. Один из таких стимулов касается санкций", - заявляет дипломат.Автор отмечает, что санкции не смогли изменить экономическую модель России, в то время как Украина постоянно находится на грани банкротства. Европа, по словам Прауда, помимо прямых экономических потерь от санкций, несет дополнительные расходы на поддержание украинской экономики, и это давление усилится с уменьшением американской финансовой поддержки.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Россию, целью которого, по словам президента России Владимира Путина, является ухудшение жизни миллионов россиян.Тем не менее, в Москве неоднократно отмечали, что Россия справляется с санкционным давлением. Тем временем на Западе все чаще звучат заявления о неэффективности антироссийских санкций. При этом страны, которые ввели санкции, пока не решаются признать провал своей политики.
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запад
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запад, европа, москва, украина, санкции против рф
Политика, ЗАПАД, ЕВРОПА, МОСКВА, УКРАИНА, санкции против РФ
13:32 05.07.2025 (обновлено: 13:35 05.07.2025)
 
"Найти стимулы": на Западе выдвинули неожиданную идею по миру на Украине

Дипломат Прауд: смягчение антироссийских санкций поможет решению украинского конфликта

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Британский дипломат Иэн Прауд в статье для Strategic Culture утверждает, что смягчение западных санкций против России может ускорить урегулирование конфликта на Украине.
"Очевидно, что и России, и Украине необходимо найти стимулы для прекращения боевых действий. Один из таких стимулов касается санкций", - заявляет дипломат.
Автор отмечает, что санкции не смогли изменить экономическую модель России, в то время как Украина постоянно находится на грани банкротства. Европа, по словам Прауда, помимо прямых экономических потерь от санкций, несет дополнительные расходы на поддержание украинской экономики, и это давление усилится с уменьшением американской финансовой поддержки.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Россию, целью которого, по словам президента России Владимира Путина, является ухудшение жизни миллионов россиян.
Тем не менее, в Москве неоднократно отмечали, что Россия справляется с санкционным давлением. Тем временем на Западе все чаще звучат заявления о неэффективности антироссийских санкций. При этом страны, которые ввели санкции, пока не решаются признать провал своей политики.
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