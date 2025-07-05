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"Зависимость от США". В Европе заметили новую странность Зеленского
"Зависимость от США". В Европе заметили новую странность Зеленского - 05.07.2025, ПРАЙМ
"Зависимость от США". В Европе заметили новую странность Зеленского
Газета El Pais отмечает, что Владимир Зеленский стал постоянно благодарить Дональда Трампа в своих публичных выступлениях из-за опасений потерять американскую... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T08:56+0300
2025-07-05T08:56+0300
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политика
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Газета El Pais отмечает, что Владимир Зеленский стал постоянно благодарить Дональда Трампа в своих публичных выступлениях из-за опасений потерять американскую поддержку.По мнению издания, такая угодливость началась после публичного конфликта Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме."С тех пор каждое публичное послание из Киева включает благодарность Трампу. <…> Причина этой лестной риторики — не что иное, как зависимость Украины от помощи США", - пишет газета.Кроме того, отмечает El Pais, частота благодарностей напрямую связана с обсуждением прекращения поддержки Украины. Так, после недавней приостановки поставок боеприпасов Пентагоном Зеленский немедленно записал хвалебное обращение в адрес Трампа.Встреча Трампа, Джей Ди Вэнса и Зеленского в Белом доме состоялась в феврале и довольно скоро переросла в публичную перепалку из-за неподобающего поведения главы киевского режима. Зеленский спорил и перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. Встреча завершилась тем, что Трамп выгнал Зеленского из Белого дома.Ранее, во вторник, газета Politico сообщила о приостановке поставок вооружений из США из-за истощения запасов, что позднее подтвердила представитель Белого дома Анна Келли. Как отметил телеканал NBC, решение о приостановке помощи было принято главой Пентагона в одностороннем порядке, и подобная приостановка является уже третьей по счету.Несмотря на это, Трамп заявил о продолжении поставок оружия Украине.В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сокращение поставок оружия Киеву приближает окончание спецоперации.
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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, джей ди вэнс
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс
"Зависимость от США". В Европе заметили новую странность Зеленского
El Pais: Зеленский постоянно благодарит Трампа, боясь окончательно утратить поддержку США
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Газета El Pais отмечает, что Владимир Зеленский стал постоянно благодарить Дональда Трампа в своих публичных выступлениях из-за опасений потерять американскую поддержку.
По мнению издания, такая угодливость началась после публичного конфликта Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме.
"С тех пор каждое публичное послание из Киева включает благодарность Трампу. <…> Причина этой лестной риторики — не что иное, как зависимость Украины от помощи США", - пишет газета.
Кроме того, отмечает El Pais, частота благодарностей напрямую связана с обсуждением прекращения поддержки Украины. Так, после недавней приостановки поставок боеприпасов Пентагоном Зеленский немедленно записал хвалебное обращение в адрес Трампа.
Встреча Трампа, Джей Ди Вэнса и Зеленского в Белом доме состоялась в феврале и довольно скоро переросла в публичную перепалку из-за неподобающего поведения главы киевского режима. Зеленский спорил и перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. Встреча завершилась тем, что Трамп выгнал Зеленского из Белого дома.
Ранее, во вторник, газета Politico сообщила о приостановке поставок вооружений из США из-за истощения запасов, что позднее подтвердила представитель Белого дома Анна Келли. Как отметил телеканал NBC, решение о приостановке помощи было принято главой Пентагона в одностороннем порядке, и подобная приостановка является уже третьей по счету.
Несмотря на это, Трамп заявил о продолжении поставок оружия Украине.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сокращение поставок оружия Киеву приближает окончание спецоперации.
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