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"Аэрофлот" ожидает полное восстановление штатного расписания в воскресенье
"Аэрофлот" ожидает полное восстановление штатного расписания в воскресенье - 06.07.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" ожидает полное восстановление штатного расписания в воскресенье
"Аэрофлот" ожидает восстановление штатного расписания по всей своей маршрутной сети в течение воскресенья, говорится в сообщении компании. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T12:23+0300
2025-07-06T12:23+0300
2025-07-06T12:23+0300
аэрофлот
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. "Аэрофлот" ожидает восстановление штатного расписания по всей своей маршрутной сети в течение воскресенья, говорится в сообщении компании. "С учётом предпринимаемых мер по стабилизации расписания и взаимодействию с пассажирами, ожидаем восстановление штатного расписания по всей маршрутной сети "Аэрофлота" в течение сегодняшнего дня", - отмечается в сообщении. В авиакомпании доставили, что на 11.30 мск обстановка у касс "Аэрофлота" в терминалах В и С Шереметьево спокойная, серьезных очередей и скоплений не наблюдается. Ситуация на всех этапах работы с пассажирами была и остается под контролем наземного персонала авиакомпании. У касс авиакомпании людям бесплатно предоставляется бутилированная вода. На стойках регистрации авиакомпании количество пассажиров соответствует привычному уровню для выходных дней в летний период. "Работа по обеспечению скорейшего вылета пассажиров авиакомпаний группы "Аэрофлот" проводится во всех аэропортах маршрутной сети, которых коснулись вынужденные задержки и корректировки расписания в связи с вводимыми накануне ограничениями на использование воздушного пространства", - заключили в авиакомпании.
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аэрофлот, россия, авиарейсы
Аэрофлот, РОССИЯ, авиарейсы
"Аэрофлот" ожидает полное восстановление штатного расписания в воскресенье
"Аэрофлот" ожидает восстановление штатного расписания по всем маршрутам в воскресенье
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. "Аэрофлот" ожидает восстановление штатного расписания по всей своей маршрутной сети в течение воскресенья, говорится в сообщении компании.
"С учётом предпринимаемых мер по стабилизации расписания и взаимодействию с пассажирами, ожидаем восстановление штатного расписания по всей маршрутной сети "Аэрофлота" в течение сегодняшнего дня", - отмечается в сообщении.
В авиакомпании доставили, что на 11.30 мск обстановка у касс "Аэрофлота" в терминалах В и С Шереметьево спокойная, серьезных очередей и скоплений не наблюдается. Ситуация на всех этапах работы с пассажирами была и остается под контролем наземного персонала авиакомпании. У касс авиакомпании людям бесплатно предоставляется бутилированная вода. На стойках регистрации авиакомпании количество пассажиров соответствует привычному уровню для выходных дней в летний период.
"Работа по обеспечению скорейшего вылета пассажиров авиакомпаний группы "Аэрофлот" проводится во всех аэропортах маршрутной сети, которых коснулись вынужденные задержки и корректировки расписания в связи с вводимыми накануне ограничениями на использование воздушного пространства", - заключили в авиакомпании.
Все аэропорты, где сняли ограничения, входят в плановый режим работы