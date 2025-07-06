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"Аэрофлот" ожидает полное восстановление штатного расписания в воскресенье

"Аэрофлот" ожидает полное восстановление штатного расписания в воскресенье - 06.07.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" ожидает полное восстановление штатного расписания в воскресенье

"Аэрофлот" ожидает восстановление штатного расписания по всей своей маршрутной сети в течение воскресенья, говорится в сообщении компании. | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T12:23+0300

2025-07-06T12:23+0300

2025-07-06T12:23+0300

аэрофлот

россия

авиарейсы

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. "Аэрофлот" ожидает восстановление штатного расписания по всей своей маршрутной сети в течение воскресенья, говорится в сообщении компании. "С учётом предпринимаемых мер по стабилизации расписания и взаимодействию с пассажирами, ожидаем восстановление штатного расписания по всей маршрутной сети "Аэрофлота" в течение сегодняшнего дня", - отмечается в сообщении. В авиакомпании доставили, что на 11.30 мск обстановка у касс "Аэрофлота" в терминалах В и С Шереметьево спокойная, серьезных очередей и скоплений не наблюдается. Ситуация на всех этапах работы с пассажирами была и остается под контролем наземного персонала авиакомпании. У касс авиакомпании людям бесплатно предоставляется бутилированная вода. На стойках регистрации авиакомпании количество пассажиров соответствует привычному уровню для выходных дней в летний период. "Работа по обеспечению скорейшего вылета пассажиров авиакомпаний группы "Аэрофлот" проводится во всех аэропортах маршрутной сети, которых коснулись вынужденные задержки и корректировки расписания в связи с вводимыми накануне ограничениями на использование воздушного пространства", - заключили в авиакомпании.

https://1prime.ru/20250706/aeroporty-859214940.html

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аэрофлот, россия, авиарейсы