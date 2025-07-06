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В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения - 06.07.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T14:33+0300
2025-07-06T14:33+0300
2025-07-06T14:33+0300
происшествия
нижний новгород
аэропорт
ограничения
росавиация
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино)", - написал он в Telegram-канале.
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нижний новгород, аэропорт, ограничения, росавиация
Происшествия, НИЖНИЙ НОВГОРОД, аэропорт, ограничения, Росавиация
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения
Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения