https://1prime.ru/20250706/aeroport-859218149.html

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения - 06.07.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщили в Росавиации. | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T15:50+0300

2025-07-06T15:50+0300

2025-07-06T15:50+0300

происшествия

росавиация

нижний новгород

аэропорт

ограничения

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщили в Росавиации. "В аэропорту Нижний Новгород (Стригино) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. В Росавиации отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://1prime.ru/20250706/aeroport-859216933.html

нижний новгород

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росавиация, нижний новгород, аэропорт, ограничения