https://1prime.ru/20250706/aeroport-859218149.html
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения - 06.07.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщили в Росавиации. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T15:50+0300
2025-07-06T15:50+0300
2025-07-06T15:50+0300
происшествия
росавиация
нижний новгород
аэропорт
ограничения
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщили в Росавиации. "В аэропорту Нижний Новгород (Стригино) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. В Росавиации отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://1prime.ru/20250706/aeroport-859216933.html
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росавиация, нижний новгород, аэропорт, ограничения
Происшествия, Росавиация, НИЖНИЙ НОВГОРОД, аэропорт, ограничения
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения
Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщили в Росавиации.
"В аэропорту Нижний Новгород (Стригино) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
В Росавиации отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения