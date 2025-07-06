https://1prime.ru/20250706/aeroporty-859214940.html

Все аэропорты, где сняли ограничения, входят в плановый режим работы

Все аэропорты, где сняли ограничения, входят в плановый режим работы - 06.07.2025, ПРАЙМ

Все аэропорты, где сняли ограничения, входят в плановый режим работы

Все аэропорты, где сняли ограничения на приём и вылет самолетов, постепенно входят в плановый режим работы, рейсы обслуживаются согласно плану на день, сообщил... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T11:08+0300

2025-07-06T11:08+0300

2025-07-06T11:08+0300

россия

минтранс рф

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Все аэропорты, где сняли ограничения на приём и вылет самолетов, постепенно входят в плановый режим работы, рейсы обслуживаются согласно плану на день, сообщил Минтранс РФ на фоне закрытия ряда аэропортов центральной России 5 июля. "По состоянию на утро 6 июля все аэропорты постепенно входят в плановый режим работы, рейсы российских и зарубежных компаний на вылет и прилёт обслуживаются согласно плану на день", - сообщили в Минтрансе. В "Шереметьево" за последние сутки был задержан 241 рейс, отменено 158 рейсов. В "Пулково": 36 и 87 рейсов соответственно. В аэропорту Нижнего Новгорода было отменено 12 рейсов, сейчас аэропорт приступил к работе. По данным Минтранса, сейчас массового скопления пассажиров в аэропортах, где сняли ограничения, нет, очереди сохраняются к кассам продажи билетов — время ожидания до часа, ситуация постепенно нормализуется. На данный момент временные ограничения на прием и выпуск судов ещё сохраняются в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля.

https://1prime.ru/20250705/aeroporty-859209925.html

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россия, минтранс рф