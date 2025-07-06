https://1prime.ru/20250706/aeroporty-859222084.html

В Росавиации назвали аэропорты, временно не обслуживающие рейсы

В Росавиации назвали аэропорты, временно не обслуживающие рейсы - 06.07.2025, ПРАЙМ

В Росавиации назвали аэропорты, временно не обслуживающие рейсы

Временно не обслуживают рейсы пять аэропортов России, ситуация управляема, авиатранспортная система справляется с вмешательством в ее работу извне, сообщает... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T19:29+0300

2025-07-06T19:29+0300

2025-07-06T19:31+0300

происшествия

росавиация

россия

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Временно не обслуживают рейсы пять аэропортов России, ситуация управляема, авиатранспортная система справляется с вмешательством в ее работу извне, сообщает Росавиация."Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов - это приоритет для всех без исключений компаний отрасли. Сейчас временно не обслуживают рейсы пять аэропортов:️ Иваново (Южный);️ Калуга (Грабцево);️ Псков;️ Санкт-Петербург (Пулково);️ Тамбов (Донское)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Росавиация уточнила, что ситуация управляема, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне. Подчеркивается, что у авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях.

https://1prime.ru/20250706/kirov-859221591.html

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росавиация, россия