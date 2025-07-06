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В Росавиации назвали аэропорты, временно не обслуживающие рейсы - 06.07.2025, ПРАЙМ
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В Росавиации назвали аэропорты, временно не обслуживающие рейсы
В Росавиации назвали аэропорты, временно не обслуживающие рейсы - 06.07.2025, ПРАЙМ
В Росавиации назвали аэропорты, временно не обслуживающие рейсы
Временно не обслуживают рейсы пять аэропортов России, ситуация управляема, авиатранспортная система справляется с вмешательством в ее работу извне, сообщает... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T19:29+0300
2025-07-06T19:31+0300
происшествия
росавиация
россия
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Временно не обслуживают рейсы пять аэропортов России, ситуация управляема, авиатранспортная система справляется с вмешательством в ее работу извне, сообщает Росавиация."Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов - это приоритет для всех без исключений компаний отрасли. Сейчас временно не обслуживают рейсы пять аэропортов:️ Иваново (Южный);️ Калуга (Грабцево);️ Псков;️ Санкт-Петербург (Пулково);️ Тамбов (Донское)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Росавиация уточнила, что ситуация управляема, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне. Подчеркивается, что у авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях.
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росавиация, россия
Происшествия, Росавиация, РОССИЯ
19:29 06.07.2025 (обновлено: 19:31 06.07.2025)
 
В Росавиации назвали аэропорты, временно не обслуживающие рейсы

Росавиация: в России временно не обслуживают рейсы пять аэропортов

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Аэрофлот использует 78% допусков на международные маршруты - Росавиация
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Временно не обслуживают рейсы пять аэропортов России, ситуация управляема, авиатранспортная система справляется с вмешательством в ее работу извне, сообщает Росавиация.
"Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов - это приоритет для всех без исключений компаний отрасли. Сейчас временно не обслуживают рейсы пять аэропортов:️ Иваново (Южный);️ Калуга (Грабцево);️ Псков;️ Санкт-Петербург (Пулково);️ Тамбов (Донское)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Росавиация уточнила, что ситуация управляема, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне. Подчеркивается, что у авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях.
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