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В аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля сняли временные ограничения

В аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля сняли временные ограничения - 06.07.2025, ПРАЙМ

В аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля, сообщает Росавиация. | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T22:24+0300

2025-07-06T22:24+0300

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происшествия

иваново

тамбов

ярославль

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росавиация

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля, сообщает Росавиация."В аэропортах: Иваново ("Южный"); Тамбов ("Донское"); Ярославль ("Туношна") сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://1prime.ru/20250706/pskov-859223910.html

иваново

ярославль

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иваново, тамбов, ярославль, ограничения, росавиация