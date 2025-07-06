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В аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля сняли временные ограничения
В аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля сняли временные ограничения - 06.07.2025, ПРАЙМ
В аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля, сообщает Росавиация. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T22:24+0300
2025-07-06T22:24+0300
2025-07-06T22:25+0300
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля, сообщает Росавиация."В аэропортах: Иваново ("Южный"); Тамбов ("Донское"); Ярославль ("Туношна") сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
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иваново, тамбов, ярославль, ограничения, росавиация
Происшествия, Иваново, Тамбов, ЯРОСЛАВЛЬ, ограничения, Росавиация
В аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля сняли временные ограничения
Росавиация: в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля сняли временные ограничения