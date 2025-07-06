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Саммит БРИКС открывается в Бразилии при усиленных мерах безопасности - 06.07.2025, ПРАЙМ
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Саммит БРИКС открывается в Бразилии при усиленных мерах безопасности
Саммит БРИКС открывается в Бразилии при усиленных мерах безопасности - 06.07.2025, ПРАЙМ
Саммит БРИКС открывается в Бразилии при усиленных мерах безопасности
Саммит объединения БРИКС, в котором в 2025 году председательствует Бразилия, открывается в Рио-де-Жанейро в воскресенье и продлится до понедельника, передает... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T15:31+0300
2025-07-06T15:31+0300
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Саммит объединения БРИКС, в котором в 2025 году председательствует Бразилия, открывается в Рио-де-Жанейро в воскресенье и продлится до понедельника, передает корреспондент РИА Новости. Площадкой мероприятия выступает Музей современного искусства Рио-де-Жанейро. Прилегающая к нему территория оцеплена сотрудниками силовых структур с бронетехникой. Правоохранители дежурят и на соседних улицах. По информации, предоставленной организаторами, церемония встречи прибывших глав делегаций начнется в 9.30 (15.30 мск). Российскую возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании по видеосвязи. Как сообщили ранее в российском МИД, участники встречи рассмотрят результаты работы объединения с начала года по трём направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарная сфера. Кроме того, планируется обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня.
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мировая экономика, брикс, саммит брикс
Политика, Мировая экономика, БРИКС, Саммит БРИКС
15:31 06.07.2025
 
Саммит БРИКС открывается в Бразилии при усиленных мерах безопасности

Саммит БРИКС открывается в Рио-де-Жанейро и продлится с воскресенья до понедельника

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Саммит объединения БРИКС, в котором в 2025 году председательствует Бразилия, открывается в Рио-де-Жанейро в воскресенье и продлится до понедельника, передает корреспондент РИА Новости.
Площадкой мероприятия выступает Музей современного искусства Рио-де-Жанейро. Прилегающая к нему территория оцеплена сотрудниками силовых структур с бронетехникой. Правоохранители дежурят и на соседних улицах.
По информации, предоставленной организаторами, церемония встречи прибывших глав делегаций начнется в 9.30 (15.30 мск). Российскую возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании по видеосвязи.
Как сообщили ранее в российском МИД, участники встречи рассмотрят результаты работы объединения с начала года по трём направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарная сфера. Кроме того, планируется обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
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11:33
 
ПолитикаМировая экономикаБРИКССаммит БРИКС
 
 
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