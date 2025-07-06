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В декларацию саммита БРИКС включили положения об Украине, Ирану и Сирии
В декларацию саммита БРИКС включили положения об Украине, Ирану и Сирии - 06.07.2025, ПРАЙМ
В декларацию саммита БРИКС включили положения об Украине, Ирану и Сирии
Государства-участники БРИКС приняли итоговую декларацию 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро. Представляются вниманию ключевые положения документа. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T20:19+0300
2025-07-06T20:19+0300
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Государства-участники БРИКС приняли итоговую декларацию 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро. Представляются вниманию ключевые положения документа.Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании в воскресенье по видеосвязи.Расширенный состав БРИКС включает десять государств-членов организации, а также страны-партнеры: Белоруссию, Боливию, Кубу, Казахстан, Малайзию, Нигерию, Таиланд, Уганду, Узбекистан и Вьетнам.
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В декларацию саммита БРИКС включили положения об Украине, Ирану и Сирии
В декларации саммита БРИКС выражена надежда на установление мира на Украине
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Государства-участники БРИКС приняли итоговую декларацию 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро. Представляются вниманию ключевые положения документа.
- Государства-участники обязались укреплять сотрудничество по трем направлениям: политическое и военное, экономическое и финансовое, культурное и межличностное сотрудничество;
- осудили недавние атаки на железнодорожные пути и мосты в Курской, Брянской и Воронежской областях России;
- выразили надежду на то, что текущие усилия по урегулированию на Украине приведут к мирной договоренности;
- осудили удары по Ирану и выразили обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке;
- считают сектор Газа неотъемлемой частью оккупированной палестинской территории, который вместе с Западным берегом должен управляться Палестинской национальной администрацией;
- осудили угрозу, исходящую от иностранных террористов в Сирии, и риск их распространения в другие страны региона, указали на необходимость для Сирии выступить против терроризма;
- подтвердили приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также призвали Израиль вывести войска с территории страны;
- приветствовали снятие санкций с Сирии;
- подтвердили приверженность борьбе с терроризмом в любом его виде, отметили ключевую роль государств в этой сфере;
- призвали к отмене односторонних экономических санкций, которые серьезно нарушают права человека, и реформе ВТО для восстановления доверия к этому институту;
- выступили против гонки вооружений в космосе и предлагают принять соответствующий документ;
- ыразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта и заявили о необходимости контроля над вооружениями;
- следующий саммит БРИКС пройдет в 2026 году в Индии.
Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании в воскресенье по видеосвязи.
Расширенный состав БРИКС включает десять государств-членов организации, а также страны-партнеры: Белоруссию, Боливию, Кубу, Казахстан, Малайзию, Нигерию, Таиланд, Уганду, Узбекистан и Вьетнам.
Путин обратился к участникам саммита БРИКС по видеосвязи