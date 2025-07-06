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В декларацию саммита БРИКС включили положения об Украине, Ирану и Сирии - 06.07.2025, ПРАЙМ
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В декларацию саммита БРИКС включили положения об Украине, Ирану и Сирии
В декларацию саммита БРИКС включили положения об Украине, Ирану и Сирии - 06.07.2025, ПРАЙМ
В декларацию саммита БРИКС включили положения об Украине, Ирану и Сирии
Государства-участники БРИКС приняли итоговую декларацию 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро. Представляются вниманию ключевые положения документа. | 06.07.2025, ПРАЙМ
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политика
саммит брикс
бразилия
декларация
конфликт на украине
урегулирование
договоренности
мир
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Государства-участники БРИКС приняли итоговую декларацию 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро. Представляются вниманию ключевые положения документа.Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании в воскресенье по видеосвязи.Расширенный состав БРИКС включает десять государств-членов организации, а также страны-партнеры: Белоруссию, Боливию, Кубу, Казахстан, Малайзию, Нигерию, Таиланд, Уганду, Узбекистан и Вьетнам.
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саммит брикс, бразилия, декларация, конфликт на украине, урегулирование, договоренности, мир
Политика, Саммит БРИКС, БРАЗИЛИЯ, декларация, Конфликт на Украине, урегулирование, договоренности, МИР
20:19 06.07.2025 (обновлено: 21:11 06.07.2025)
 
В декларацию саммита БРИКС включили положения об Украине, Ирану и Сирии

В декларации саммита БРИКС выражена надежда на установление мира на Украине

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Государства-участники БРИКС приняли итоговую декларацию 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро. Представляются вниманию ключевые положения документа.
  • Государства-участники обязались укреплять сотрудничество по трем направлениям: политическое и военное, экономическое и финансовое, культурное и межличностное сотрудничество;
  • осудили недавние атаки на железнодорожные пути и мосты в Курской, Брянской и Воронежской областях России;
  • выразили надежду на то, что текущие усилия по урегулированию на Украине приведут к мирной договоренности;
  • осудили удары по Ирану и выразили обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке;
  • считают сектор Газа неотъемлемой частью оккупированной палестинской территории, который вместе с Западным берегом должен управляться Палестинской национальной администрацией;
  • осудили угрозу, исходящую от иностранных террористов в Сирии, и риск их распространения в другие страны региона, указали на необходимость для Сирии выступить против терроризма;
  • подтвердили приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также призвали Израиль вывести войска с территории страны;
  • приветствовали снятие санкций с Сирии;
  • подтвердили приверженность борьбе с терроризмом в любом его виде, отметили ключевую роль государств в этой сфере;
  • призвали к отмене односторонних экономических санкций, которые серьезно нарушают права человека, и реформе ВТО для восстановления доверия к этому институту;
  • выступили против гонки вооружений в космосе и предлагают принять соответствующий документ;
  • ыразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта и заявили о необходимости контроля над вооружениями;
  • следующий саммит БРИКС пройдет в 2026 году в Индии.
Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании в воскресенье по видеосвязи.
Расширенный состав БРИКС включает десять государств-членов организации, а также страны-партнеры: Белоруссию, Боливию, Кубу, Казахстан, Малайзию, Нигерию, Таиланд, Уганду, Узбекистан и Вьетнам.
Президент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
Путин обратился к участникам саммита БРИКС по видеосвязи
17:59
 
ПолитикаСаммит БРИКСБРАЗИЛИЯдекларацияКонфликт на УкраинеурегулированиедоговоренностиМИР
 
 
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