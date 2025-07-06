https://1prime.ru/20250706/briks-859222756.html

В декларацию саммита БРИКС включили положения об Украине, Ирану и Сирии

В декларацию саммита БРИКС включили положения об Украине, Ирану и Сирии - 06.07.2025, ПРАЙМ

В декларацию саммита БРИКС включили положения об Украине, Ирану и Сирии

Государства-участники БРИКС приняли итоговую декларацию 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро. Представляются вниманию ключевые положения документа. | 06.07.2025, ПРАЙМ

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политика

саммит брикс

бразилия

декларация

конфликт на украине

урегулирование

договоренности

мир

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Государства-участники БРИКС приняли итоговую декларацию 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро. Представляются вниманию ключевые положения документа.Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании в воскресенье по видеосвязи.Расширенный состав БРИКС включает десять государств-членов организации, а также страны-партнеры: Белоруссию, Боливию, Кубу, Казахстан, Малайзию, Нигерию, Таиланд, Уганду, Узбекистан и Вьетнам.

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саммит брикс, бразилия, декларация, конфликт на украине, урегулирование, договоренности, мир