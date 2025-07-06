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"В самом сердце правительства". Западные эксперты раскрыли заговор в Киеве
"В самом сердце правительства". Западные эксперты раскрыли заговор в Киеве - 06.07.2025, ПРАЙМ
"В самом сердце правительства". Западные эксперты раскрыли заговор в Киеве
Интриги, которые плетет Андрей Ермак, возглавляющий офис Владимира Зеленского, порождают разногласия и конфликты в украинской власти и ведут к политическому... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T23:29+0300
2025-07-06T23:29+0300
2025-07-06T23:30+0300
политика
украина
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Интриги, которые плетет Андрей Ермак, возглавляющий офис Владимира Зеленского, порождают разногласия и конфликты в украинской власти и ведут к политическому развалу страны. Об этом рассказывается в публикации британского журнала The Economist.Как утверждается в материале, Ермак не обладает властью самостоятельно, а получает ее из "странной взаимозависимости" с Зеленским. Иногда глава офиса выступает просто как доверенное лицо "шефа", однако украинские чиновники, как указывается в статье, уверены, что под контролем Ермака находится аж до 85 процентов поступающей Зеленскому информации.В результате стараниями главы офиса формируется "опасная атмосфера заговора в самом сердце правительственной машины" Украины, отмечают авторы статьи.По оценкам The Economist, опасность состоит в том, что в сложившейся ситуации на Украине, ко всему прочему, может начаться "глубокий политический кризис и стратегический дрейф". Более того, исходя из вышесказанного, авторы статьи приходят к выводу, что Украина в итоге способна скатиться к авторитаризму, потому что украинская исполнительная власть используется с целью "недопущения врагов и соперников к участию в общественной жизни".
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украина, андрей ермак, заговор, мнение
Политика, УКРАИНА, Андрей Ермак, Заговор, мнение
"В самом сердце правительства". Западные эксперты раскрыли заговор в Киеве
The Economist: Украина находится на грани политического развала из-за Ермака
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ
. Интриги, которые плетет Андрей Ермак, возглавляющий офис Владимира Зеленского, порождают разногласия и конфликты в украинской власти и ведут к политическому развалу страны. Об этом рассказывается в публикации британского журнала The Economist
.
Как утверждается в материале, Ермак не обладает властью самостоятельно, а получает ее из "странной взаимозависимости" с Зеленским. Иногда глава офиса выступает просто как доверенное лицо "шефа", однако украинские чиновники, как указывается в статье, уверены, что под контролем Ермака находится аж до 85 процентов поступающей Зеленскому информации.
В результате стараниями главы офиса формируется "опасная атмосфера заговора в самом сердце правительственной машины" Украины, отмечают авторы статьи.
По оценкам The Economist, опасность состоит в том, что в сложившейся ситуации на Украине, ко всему прочему, может начаться "глубокий политический кризис и стратегический дрейф".
Более того, исходя из вышесказанного, авторы статьи приходят к выводу, что Украина в итоге способна скатиться к авторитаризму, потому что украинская исполнительная власть используется с целью "недопущения врагов и соперников к участию в общественной жизни".
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